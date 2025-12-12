Stars Jelly Roll: ‚Ich konnte spüren, wie ich starb‘

Jelly Roll on stage in the Vatican City at Grace For The World event - Avalon - September 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.12.2025, 09:00 Uhr

Jelly Roll „spürte, wie er starb“ bevor er sich auf seine Abnehmreise begab.

Der 41-jährige Musikstar beschloss um seinen 39. Geburtstag im Jahr 2023 herum, seinen Lebensstil grundlegend zu ändern, als ihm klar wurde, dass er aufgrund seines Gewichts auf ernsthafte Gesundheitsprobleme zusteuerte.

In der Talkshow ‚The Joe Rogan Experience‘ erklärte er: „Ich begann ernsthaft darüber nachzudenken, einen Schritt zu wagen, um mein Leben grundlegend zu ändern. Ich dachte darüber an meinem Geburtstag nach, weil ich wusste, dass ich bald 40 werden würde. Wissen Sie, ich glaube, ich habe noch nie einen 40-Jährigen getroffen, der 500 Pfund [rund 230 Kilogramm] wiegt. In diesem Alter sterben die meisten.“ Jelly Roll hatte mehrere Herzprobleme, bevor er sich auf seine Abnehmreise begab, und jetzt fühlt er sich viel gesünder, nachdem er seit 2022 fast 100 Kilogramm abgenommen hat. „Ich hatte mehrere Herzprobleme. Ich dachte mir: Mann, ich sollte wirklich anfangen, mir darüber Gedanken zu machen. Ich konnte spüren, wie ich starb“, so der Musiker.

Der Sänger hatte zuvor verraten, dass er davon träumt, auf dem Cover des Magazins ‚Men’s Health‘ zu erscheinen. Im ‚Dumb Blonde‘-Podcast sagte er: „Ich möchte bis März 2026 auf dem Cover von Men’s Health sein. Das ist mein neues Ziel. Ich möchte eine der größten Verwandlungen durchmachen.“

Jelly Roll – dessen richtiger Name Jason DeFord ist – deutete auch an, dass sein Gewicht zu einem wichtigen Teil seiner Identität geworden sei.