Stars Jenna Jameson plant eine zweite, ‚ganz besondere‘ Hochzeitszeremonie

Jenna Jameson - 2015 - Getty Images - Celebrity Big Brother BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.08.2026, 14:00 Uhr

Jenna Jameson plant eine zweite, 'ganz besondere' Hochzeitszeremonie.

Jenna Jameson und Milagros Ocampo wollen ihre Hochzeit offenbar noch einmal auf besondere Weise feiern.

Die ehemalige Pornodarstellerin (52) und die Autorin haben sich bereits im vergangenen Monat heimlich das Jawort gegeben. Nun verriet Jameson, dass eine weitere Zeremonie geplant ist. Die beiden Frauen bestätigten ihre Eheschließung in dieser Woche. Demnach fand die standesamtliche Hochzeit am 25. Juli in Miami im US-Bundesstaat Florida statt. Besonders privat sollte der Moment bleiben: Selbst Ocampo hatte ihrer eigenen Mutter zunächst nichts von den Hochzeitsplänen erzählt. Gegenüber ‚Us Weekly‘ kündigte Jameson nun an, dass die eigentliche Feier noch bevorsteht. „Eine sehr besondere Zeremonie liegt noch vor uns, die uns beiden sehr viel bedeutet. Die Details möchten wir vorerst für uns behalten und als etwas Heiliges und Privates bewahren“, erklärte sie. Festhalten wollten die frisch verheirateten Frauen zunächst nur an einer Tatsache: „Wir wollten vorerst nur den Teil teilen, der bereits offiziell ist: Wir sind verheiratet.“

Zur ersten Zeremonie habe das Paar lediglich „einige Familienmitglieder“ eingeladen. Beide seien entschlossen gewesen, den Tag möglichst abgeschirmt zu verbringen. Für Jameson zählt ohnehin etwas anderes als eine große Feier. „Was am meisten zählt, ist die Liebe, die wir miteinander teilen, und das gemeinsame Leben, das wir aufbauen“, sagte sie. Die beiden seien „unglaublich glücklich“ und fühlten sich „sehr gesegnet“, diesen Schritt gemeinsam gegangen zu sein. „Wir sind sehr dankbar für all die Liebe, die uns umgibt, während wir als Ehefrauen gemeinsam dieses neue Kapitel beginnen.“

Für Jameson ist es bereits die dritte Ehe. 1996 war sie für rund zehn Wochen mit Brad Armstrong verheiratet, die offizielle Scheidung erfolgte allerdings erst 2001. Von 2003 bis 2006 war sie mit Jay Grdina verheiratet. Zudem hat sie mit ihrem früheren Partner Tito Ortiz 17-jährige Zwillingssöhne und mit Lior Bitton die neunjährige Tochter Batel. Ihre Beziehung zu Ocampo machte Jameson im März 2025 öffentlich, nur wenige Wochen nachdem ihre Ehe mit Jessi Lawless geendet hatte. Nach Bekanntwerden der Hochzeit erklärte sie gegenüber ‚Daily Mail Online‘, sie und „Milly“ hätten im vergangenen Monat „einen wunderschönen und zutiefst bedeutungsvollen Schritt“ gemacht und seien heimlich rechtsgültig verheiratet worden.