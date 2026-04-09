Stars Jenna Ortega: Deshalb gab sie die Schauspielerei vor ‚You‘-Rolle fast auf

Jenna Ortega - AVALON - Utah - Jan - 2026 - Sundance Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.04.2026, 11:00 Uhr

Die 'Wednesday'-Darstellerin überlegte als Teenager, ihre Schauspielkarriere nicht weiterzuverfolgen.

Jenna Ortega stand kurz davor, in der Schauspielerei „alles hinzuschmeißen“, bevor sie ihre Rolle in ‚You‘ bekam.

Die 23-jährige Schauspielerin, die ihre Karriere mit Kinderserien wie ‚Richie Rich‘ und ‚Stuck in the Middle‘ begann, zog in Betracht, sich ganz aus dem Filmgeschäft zurückzuziehen, bevor sie als Ellie Alves in der zweiten Staffel der Netflix-Thriller-Serie ‚You‘ besetzt wurde. Im Podcast ‚Big Bro‘ von Kid Cudi erzählte sie: „Ich wusste nicht, was ich sonst machen sollte. Ich habe eigentlich nie wirklich etwas anderes in Betracht gezogen – erst in letzter Zeit, aus Neugier und dem Wunsch nach einer anderen Lebenserfahrung.“

Doch als Teenager habe sie nicht gewusst, wie es jetzt für sie weitergehen sollte. Jenna habe sich neu beweisen und unbekannte Casting-Direktoren treffen müssen. „Es fühlte sich einfach nach einem guten Zeitpunkt an, aufzuhören – falls ich es tun wollte. Ich kam gerade in die Highschool, und es war so ein ‚War eine gute Zeit‘-Gefühl“, schilderte sie.

Die Darstellerin sprach sogar „ein paar Monate“ lang mit ihrem Team über diesen Schritt – doch ‚You‘ änderte alles. Sie erinnerte sich: „Wir haben ein paar Monate lang darüber gesprochen. Und dann habe ich, glaube ich, ‚You‘ bekommen. Als ich am Set war, habe ich es geliebt und hatte die beste Zeit. Ich dachte: ‚Nein, das kann ich auf keinen Fall aufgeben.'“

Seitdem hat Jenna Rollen in Filmen wie ‚X‘, ‚Scream VI‘ und ‚Beetlejuice Beetlejuice‘ ergattert sowie in der Netflix-Hitserie ‚Wednesday‘. Allerdings gab sie im vergangenen Jahr zu, dass sie nach ihrer Rolle als Wednesday Addams mit der öffentlichen Aufmerksamkeit zu kämpfen hatte. Im Gespräch mit dem Magazin ‚Harper’s Bazaar‘ offenbarte der Star: „Um ehrlich zu sein: Nach der Serie und dem Versuch, alles einzuordnen, war ich unglücklich. Nach dem Druck und der Aufmerksamkeit – als eher introvertierter Mensch war das extrem intensiv und beängstigend.“