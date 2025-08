Stars Jenna Ortega: Kein großer Fan des digitalen Zeitalters

Bang Showbiz | 01.08.2025, 09:00 Uhr

Jenna Ortega findet das Online-Leben „sehr isolierend“ und macht sich Sorgen, dass es im Zeitalter der sozialen Medien „schwieriger ist, ein Gefühl für sich selbst zu finden“.

Die 22-jährige ‚Wednesday‘-Darstellerin ist davon überzeugt, dass viele Menschen aufgrund von Smartphones und sozialen Medien „nicht mehr persönlich miteinander reden“ und, dass dies den Gemeinschaftssinn untergraben hat. Sie betont, dass ihr die Vorstellung vom Leben in den 1970er Jahren gefällt, als es noch keine sozialen Medien oder Handys gab.

Die Schauspielerin sagte gegenüber dem Sender BBC: „Ich war in den 70er Jahren nicht dabei, aber ich höre Geschichten von Leuten, die an die Türen ihrer Nachbarn klopfen, und von Fahrrädern, die durch die ganze Stadt fahren und einfach erwarten, jemanden zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort zu treffen.“ Ortega fügte hinzu: „[Heute] sprechen die Menschen nicht mehr persönlich miteinander. Sie interagieren und finden ihre Gemeinschaft online, was sehr isolierend sein kann. Außerdem gibt es so viele Stimmen und Meinungen, denen man ausgesetzt ist, viel mehr als man es normalerweise ist oder als es für Menschen vorgesehen ist, ausgesetzt zu sein. Ich glaube, es ist schwieriger, ein Gefühl für sich selbst zu finden.“

Ortega erklärte weiter, dass das ‚Addams Family‘-Spin-Off – in dem sie Wednesday Addams spielt – eine wichtige Botschaft für die junge Generation hat. „Es ist sehr beruhigend zu sehen, wie Menschen, die so offensichtlich sie selbst sind, frei sind und ihre Prioritäten dort setzen, wo es wichtig ist, und das ist ihre Familie, das ist, wer vor ihnen steht, ihre besonderen Interessen, das ist ihre Stärke und ihr Mut und ihr Vertrauen in ihre Stimme.“

Kürzlich wurde bekannt, dass die Serie für eine dritte Staffel verlängert wurde. Der Netflix-Hit soll am 6. August mit der ersten Hälfte der zweiten Staffel zurückkehren.