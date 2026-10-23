Stars Jenna Ortega legt nach Abschluss von ‚Wednesday‘ Staffel 3 eine TV-Pause ein

Jenna Ortega - 77th Primetime Emmy Awards - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.10.2026, 09:00 Uhr

Jenna Ortega legt nach dem Abschluss von 'Wednesday' Staffel 3 eine TV-Pause ein.

Jenna Ortega will sich nach den Dreharbeiten zur dritten Staffel von ‚Wednesday‘ vorerst vom Fernsehen zurückziehen.

Die 24-jährige Schauspielerin hat die Arbeit an der neuesten Staffel der Netflix-Serie, in der sie die Hauptfigur Wednesday Addams verkörpert, kürzlich abgeschlossen. Nun möchte sie sich bewusst Zeit für neue Projekte und andere berufliche Möglichkeiten nehmen. Im Podcast ‚Happy Sad Confused‘ erklärte Ortega, dass sie bislang kaum Gespräche über weitere Film- und Serienfranchises geführt habe. „Ich hatte tatsächlich noch nicht viele Gespräche über mögliche Franchises. Wirklich nicht“, sagte sie. Sie sei überzeugt, dass sich die richtigen Gelegenheiten zur richtigen Zeit ergeben würden. „Was für mich bestimmt ist, wird mich schon finden“, so die Schauspielerin. Nach ‚Wednesday‘ werde sie sich wahrscheinlich „eine Weile vom Fernsehen verabschieden“. Sie erklärte: „Ich habe das schließlich viele Jahre lang gemacht. Als Kind bin ich von einer Serie zur nächsten gewechselt, von einem Projekt zum anderen. Jetzt möchte ich mir Zeit für neue Dinge lassen.“

Dass ‚Wednesday‘ zu einem weltweiten Phänomen werden würde, hätte Ortega selbst nicht erwartet. Während der Anfangsphase der Produktion habe sie sogar Zweifel daran gehabt, ob die Serie überhaupt funktioniere. Die ersten Folgen anzusehen, sei ihr schwergefallen. Als die Begeisterung des Publikums schließlich immer größer wurde und sie zunehmend auf der Straße erkannt wurde, konnte sie den Erfolg kaum fassen. „Ich konnte es einfach nicht glauben. Wirklich nicht“, erinnerte sie sich. Vor der Veröffentlichung der ersten Staffel habe man ihr aus Höflichkeit ein oder zwei Folgen zum Anschauen geschickt. „Ich habe nicht einmal die ersten fünf Minuten durchgehalten“, gestand Ortega. Als die Menschen dann plötzlich völlig begeistert von der Serie gewesen seien und sie selbst immer häufiger erkannt worden sei, habe sich das Ganze für sie unwirklich angefühlt. „Es kam mir vor, als würde die Welt ein krankes Psychospiel mit mir treiben.“ Auch heute kann sich die Schauspielerin den enormen Erfolg der Serie nicht vollständig erklären. Ortega, die unter anderem aus dem Film ‚You‘ bekannt ist, sagte dazu: „Ich dachte einfach nur: ‚Das kann unmöglich sein.‘ Bis heute bin ich deswegen ein wenig verwirrt.“

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Ortega eine Auszeit von der Schauspielerei genommen hat. Rückblickend gibt sie zu, dass sie vor ihrer früheren Pause große Angst hatte. Im Podcast ‚Big Bro‘ von Kid Cudi erzählte sie: „Ich hatte solche Angst. Wirklich, ich hatte solche Angst. Ich erinnere mich noch an die ersten Wochen. Ich dachte: ‚Okay, ich weiß gar nicht, was ich mit meinen Händen anfangen soll. Vielleicht sollte ich mir ein Hobby suchen?'“ Mit der Zeit gelang es ihr jedoch, die freie Zeit zu genießen und neue Seiten an sich kennenzulernen. Besonders die Möglichkeit, wieder alltäglichen Beschäftigungen nachzugehen, habe ihr gutgetan. „Ich habe so viel darüber gelernt, was mir gefällt und was nicht“, erklärte Ortega. „Mittlerweile weiß ich sehr gut, wie ich mich selbst beschäftigen kann.“