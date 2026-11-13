Stars Travis Barker: Gesundheitlicher Schreckmoment bewog ihn zum Verzicht auf Cannabis

Travis Barker in the Los Angeles World Cup 26 Fan Zone - Getty - June 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.11.2026, 10:00 Uhr

Blink-182-Schlagzeuger Travis Barker hat verraten, warum er sich dazu entschied, mit dem Kiffen aufzuhören.

Travis Barker hat mit dem Cannabisrauchen aufgehört, nachdem bei ihm eine Krebsvorstufe in der Speiseröhre festgestellt worden war.

Der Blink-182-Schlagzeuger hatte eigentlich vor, bis ins hohe Alter Cannabis zu konsumieren – ähnlich wie Musiker Willie Nelson. Damals rauchte der 50-Jährige nach eigenen Angaben täglich zehn bis 15 Joints. Im Podcast ‚Big Bro with Kid Cudi‘ erklärte Barker, dass erst die Diagnose ihn zum Umdenken gebracht habe. „Ich habe nur aufgehört, weil bei mir eine Krebsvorstufe in der Speiseröhre diagnostiziert wurde“, verriet er. Rückblickend erkannte er, „einfach zu viel geraucht“ zu haben.

Doch ohne die deutliche Warnung seines Arztes hätte der Musiker nach eigenen Angaben wahrscheinlich niemals aufgehört. Dieser habe ihm klargemacht, dass die Situation ernst sei und er unbedingt mit dem Rauchen aufhören müsse. Barker erinnerte sich an dessen Worte: „Das ist deine letzte Warnung. Spiel nicht damit herum. Du musst mit dem Rauchen aufhören.“ Auch wenn er das Laster durchaus „vermisse“, habe er mit dem Laufen einen guten Ersatz gefunden.

Das tägliche Training habe ihm zudem dabei geholfen, seine Abhängigkeit von Opioiden und verschreibungspflichtigen Schmerzmitteln zu überwinden. „Ein paar Kilometer am Tag halten die Dämonen fern“, erklärte Barker. „Das Laufen wurde für mich immer wichtiger und bedeutender als das Rauchen.“

Im vergangenen Monat wurde der Star ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er seit einem Auftritt im September unter Taubheitsgefühlen in den Händen gelitten hatte. Auf Instagram veröffentlichte er ein Foto, das seine Frau Kourtney Kardashian lächelnd an seinem Krankenbett zeigte. Barker trug ein blaues OP-Hemd und eine OP-Haube. An seinem Arm waren ein Patientenarmband und eine Blutdruckmanschette zu sehen. Dazu schrieb er: „Ich wurde gestern operiert.“ Ein Nerventest habe ergeben, dass eine Operation zur Entlastung des Nervs am Ellenbogen notwendig sei. Barker ergänzte: „Ich wollte mich lieber frühzeitig darum kümmern und es hinter mich bringen, damit ich noch sehr lange so weiterspielen kann wie bisher. In ein paar Wochen sollte alles wieder gut sein.“