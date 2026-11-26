Stars Joanna Lumley vergleicht 3. Staffel von ‚Wednesday‘ mit James-Bond-Film

Joanna Lumley - EE British Academy Film Awards Nominations Announcement - FAMOUS - 2018 BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.11.2026, 14:00 Uhr

Joanna Lumley hat angedeutet, worauf sich die Fans in der nächsten Staffel der Netflix-Erfolgsserie 'Wednesday' freuen können.

Joanna Lumley hat große Erwartungen an die dritte Staffel von ‚Wednesday‘ geweckt.

Die Schauspielerin verspricht, dass die neuen Folgen in puncto Dimension und Ausstattung durchaus mit einem James-Bond-Film mithalten können. Lumley stieß in der zweiten Staffel als Grandmama zur Besetzung der Netflix-Serie. Auf den Umfang der Produktion fühlte sie sich bestens vorbereitet. Gegenüber der Zeitung ‚Metro‘ erklärte die 80-Jährige: „Ich habe bereits in einem Bond-Film mitgespielt und weiß daher, was groß bedeutet. Es ist gigantisch – und das hier bewegt sich in einer ähnlichen Größenordnung.“

Auch eine besonders aufwendige Feier gehörte zu ihren Erlebnissen am Set. „Meine Figur veranstaltete eine Party unter dem Motto Ägypten, zu der etwa 180 Gäste kamen – alle festlich gekleidet“, schilderte sie. Die Britin deutete außerdem eine pikante Enthüllung über ihre Figur an: „Ich darf nicht verraten, wer meine Tochter spielt, die ich im Keller eingesperrt gehalten habe!“ Unheimliche Vorfälle am Set habe Lumley nicht bemerkt. Allerdings zeigte sie sich beeindruckt von der gesamten Welt, die für das ‚Addams Family‘-Spin-off erschaffen wurde. Auf die Frage, ob sich am Set etwas Gruseliges ereignet habe, ergänzte sie: „Nein, außer der gesamten Ausstattung. Die ist einfach … spektakulär.“

Vor ihrem Einstieg in die Serie hatte die Darstellerin überraschenderweise kaum Berührungspunkte mit Wednesday Addams, die von Jenna Ortega gespielt wird. Im vergangenen Jahr räumte Lumley gegenüber dem Magazin ‚Woman+Home‘ ein, dass sie zunächst nicht einmal gewusst habe, dass Wednesday der Name der Tochter sei. Deshalb habe sie sich kurzerhand eine Folge der Serie angesehen. „Es ist schön, dabei zu sein. Aber es wäre albern zu behaupten, ich hätte mein ganzes Leben darauf gewartet, hier mitzuspielen. Ich hatte vorher noch nie davon gehört“, gab Lumley zu. „Ich habe das Glück, noch bis Mitte nächsten Jahres an ‚Wednesday‘ zu arbeiten. Das ist ungewöhnlich.“

Den Ausschlag für ihre Teilnahme gab übrigens ein persönlicher Anruf von Regisseur Tim Burton, der sie fragte, ob sie die Großmutter spielen wolle. Normalerweise schwebt die Schauspiellegende lieber im Ungewissen darüber, was das nächste Jahr für sie bereithält. „Ich habe es immer geliebt, nie zu wissen, was als Nächstes kommt – und nie zu wissen, ob ich für einen Job zehn Pfund oder für einen Tag 10.000 Pfund bekommen“, verriet sie. Von einem durchgeplanten Jahr fühle sich Lumley schnell „gefangen“.