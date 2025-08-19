Stars Jenna Ortega: Wegen entmutigenden Arbeitssituationen fühlte sie sich ’sehr unsicher‘

Jenna Ortega - Wednesday Season 2 - Netflix BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.08.2025, 11:00 Uhr

Jenna Ortega wurde nach einigen entmutigenden Arbeitssituationen zu Beginn ihrer Karriere „sehr unsicher“ und wusste deshalb nicht, wie sie sich „ausdrücken“ sollte.

Die Wednesday-Schauspielerin erlangte zwischen 2014 und 2019 erstmals Bekanntheit als jüngere Version von Jane in der Comedy-Drama-Serie ‚Jane the Virgin‘ von The CW, bevor Ortega ihre preisgekrönte Hauptrolle der Harley Diaz in der ‚Stuck in the Middle‘-Disney-Channel-Serie übernahm.

Jenna spielte zudem in großen Hollywood-Produktionen (‚Beetlejuice‘, ‚Death of a Unicorn‘) mit und verkörperte die Titelfigur Wednesday Addams in der erfolgreichen Netflix-Serie. Als die Prominente über ihre Anfänge im Schauspielgeschäft nachdachte, gab der 22-jährige ehemalige Kinderstar zu, dass es Zeiten gab, in denen sie sich aus Angst, das Falsche zu sagen, „abschottete“. In der Septemberausgabe der Vogue Mexiko und Lateinamerika erzählte die Darstellerin: „Jung und selbstbewusst zu sein, das ist für viele Frauen eine Herausforderung. Ich habe immer gewusst, wie es ist, keine Stimme zu haben, und das macht mir Angst. Ich möchte nicht noch einmal in diese Situation kommen.“ Jenna fügte hinzu, dass sie aufgrund der negativen Erfahrungen „sehr unsicher“ wurde. Der Star sagte: „Die meiste Zeit meiner Karriere wusste ich nicht, wie ich mich ausdrücken sollte. Ich war sehr jung und wusste nichts über die Branche, vielleicht wegen bestimmter beruflicher Erfahrungen, die ich in der Vergangenheit gemacht hatte und die etwas schwieriger waren. Ich habe mich abgeschottet und wurde sehr unsicher, was meinen Platz angeht.“