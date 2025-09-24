Stars Jennifer Aniston braucht in schweren Zeiten Freunde und Trost-Essen

Jennifer Aniston Morning Show premiere September 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.09.2025, 15:35 Uhr

Jennifer Aniston stützt sich in schweren Zeiten auf ihre „liebenden“ Freunde und „Trost-Essen“.

Die ehemalige ‚Friends‘-Darstellerin sprach jetzt darüber, wie sie mit schlechten Tagen umgeht. Die 56-Jährige erklärte, dass sie entweder ihre engsten Freunde anruft und ein Treffen organisiert oder zuhause bleibt und Burger oder mexikanisches Essen verschlingt.

„Ich habe eine wirklich wunderbare, liebevolle, solide Gruppe von Freunden, die obendrein sehr lustig sind. Und so bringen wir uns gegenseitig zum Lachen“, sagte die Schauspielerin jetzt gegenüber dem Magazin ‚People‘. „Ehrlich gesagt, Freunde bei sich zuhause zu haben, hebt sofort die Stimmung.“ Wenn ihre Freunde aber mal keine Zeit haben, hat Jennifer einen Plan B, um sich selbst in bessere Laune zu versetzen: „Oder ich mache irgendeine Art von Comfort Food wie Pizzaabende, Burger oder mexikanisches Essen.“ Jennifer fügte hinzu: „Ich gehe in mein Lieblingsrestaurant mit ein paar Freundinnen, trinke einen Martini und esse ein köstliches Gericht.“

Auf die Frage, welche Freunde sie kontaktiert, wenn sie Aufmunterung braucht, verriet Jennifer, dass sie normalerweise ihre ehemaligen ‚Friends‘-Kolleginnen Courteney Cox und Lisa Kudrow, sowie Amanda Anka (die Frau von Jason Bateman), die Schauspielerin Andrea Bendewald oder die Schmuckdesignerin Jennifer Meyer anruft. Sie fügte hinzu: „Eine von ihnen erreichen ich immer. Und wenn nicht, wird dich irgendwann jemand zurückrufen.“