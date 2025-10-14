Stars Jennifer Aniston: Deshalb hat sie kein Kind adoptiert

Die 'Friends'-Schauspielerin erklärt, wieso eine Adoption für sie nicht infrage kam.

Jennifer Aniston enthüllt, wieso sie sich trotz Kinderwunsch gegen eine Adoption entschieden hat.

Die ehemalige ‚Friends‘-Darstellerin sprach kürzlich offen über ihren 20 Jahre langen Versuch, eine Familie zu gründen. Dabei offenbarte sie, zahlreiche erfolglose IVF-Behandlungen durchlaufen zu haben. Nun erklärte Jennifer, warum Adoption für sie keine Option war.

„Wenn Leute sagen: ‚Aber du kannst doch adoptieren‘ – nein, ich will nicht adoptieren. Ich möchte meine eigene DNA in einem kleinen Menschen wiederfinden. Das war für mich die einzige Möglichkeit – egoistisch oder nicht, wie auch immer man das nennen will – genau das wollte ich“, enthüllte sie im Podcast ‚Armchair Expert‘.

Co-Moderatorin Monica Padman fragte die Schauspielerin, ob sie nach all den Jahren „Frieden“ gefunden habe. Daraufhin schilderte Jennifer: „Es ist so friedlich. Aber ich muss sagen, irgendwann kommt der Punkt, an dem es nicht mehr in meiner Kontrolle liegt. Ich kann buchstäblich nichts mehr daran ändern.“

Die Hollywood-Beauty gab zu, dass sie Beziehungen mit Männern hatte, bei denen sie dachte, „wir hätten gute Kinder bekommen können“ – doch dieser Gedanke sei meist „nach drei Sekunden wieder verflogen“. Der Star fügte hinzu: „[Kinder zu bekommen] war einfach nicht Teil des Plans – welcher Plan auch immer das war. Es ist sehr emotional, besonders in dem Moment, wenn dir gesagt wird: ‚Das war’s.‘ Da gibt es einen seltsamen Moment, wenn das passiert.“