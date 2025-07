Stars Jennifer Aniston: Neue Romanze mit Jim Curtis

11.07.2025

Die Darstellerin soll angeblich mit dem Hypnotiseur zusammen sein.

Jennifer Aniston soll angeblich mit Jim Curtis zusammen sein.

Die ‚Morning Show‘-Schauspielerin, die seit ihrer Trennung von ihrem Ehemann Justin Theroux im Jahr 2017 keine öffentliche Beziehung mehr hatte, soll „sehr verliebt“ in den 49-jährigen Hypnotiseur sein, nachdem die beiden von „gemeinsamen Freunden“ miteinander verkuppelt wurden.

Ein Insider verriet in einem Gespräch mit dem ‚Us Weekly‘-Magazin: „Sie halten sich sehr zurück, verbringen aber viel Zeit miteinander. Sie sind glücklich und stehen total aufeinander.“ Das Paar soll „anfangs nur Freunde gewesen sein, habe sich aber mit der Zeit richtig gut miteinander verstanden“. Der Wissende fügte hinzu, dass die Stars gut zusammenpassen würden. Die Quelle sagte: „Sie haben viel Zeit miteinander verbracht, aber sich in ihrem Haus in L.A. nur heimlich aufgehalten. Es ist eine entspannte Atmosphäre und darauf hat sie schon immer großen Wert gelegt. Sie passen gut zusammen.“ Die 56-jährige Jennifer und Jim waren am letzten Wochenende zusammen im Urlaub auf Mallorca in Spanien mit Jason Bateman, einem engen Freund der ehemaligen ‚Friends‘-Darstellerin, und dessen Frau Amanda Anka, fotografiert worden.