Stars Justin Theroux und Nicole Brydon Bloom: Ihr Baby ist da!

Justin Theroux And Nicole Brydon Bloom - Venice Film Festival - August 28th 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.04.2026, 10:15 Uhr

Das Promi-Paar verkündet stolz die Geburt seines gemeinsamen Babys.

Justin Theroux und Nicole Brydon Bloom haben ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt willkommen geheißen.

Das Paar verkündete die Geburt seines Sohnes – dessen Name nicht verraten wurde – am Samstag (18. April) mit einem gemeinsamen Instagram-Post. Die Stars teilten ein süßes Schwarz-Weiß-Foto des Neugeborenen, das auf der Brust des 54-jährigen Schauspielers liegt, und schrieben: „Er ist da. Wir sind so verliebt.“

Zahlreiche Promis gratulierten dem ‚Beetlejuice Beetlejuice‘-Star und der ‚Paradise‘-Darstellerin in den Kommentaren. ‚Running Point‘-Darstellerin Brenda Song schrieb: „Glückwunsch!!! Ich freue mich so für euch!“ Der ehemalige ‚Saturday Today‘-Moderator Peter Alexander kommentierte: „Herzlichen Glückwunsch! Wir freuen uns so sehr für dich und Nicole – und für beide Familien!“ Und ‚Hacks‘-Star Hannah Einbinder hinterließ eine Reihe roter Herz-Emojis.

Die Fans reagierten ebenfalls begeistert. Ein Nutzer kommentierte: „Oh mein Gott! Freudentränen! Glückwünsche reichen gar nicht aus!“ Ein weiterer Follower schrieb: „Absolut zauberhaft – freue mich so für euch!“ Und ein dritter kommentierte: „Herzlichen Glückwunsch, Nic, ich freue mich so für dich und deine Familie. Ich wünsche euch Glück, Segen und ganz viel Liebe auf dieser unglaublichen Reise.“

Bereits im Dezember 2025 hatte das Magazin ‚People‘ berichtet, dass Justin und Nicole ihr erstes Kind erwarten – neun Monate nach ihrer Hochzeit im Hotel Esencia. Kennengelernt hatte sich das Paar 2023 in New York, bevor es im Dezember desselben Jahres seine Beziehung öffentlich machte. Im August 2024 folgte schließlich die Verlobung während eines Italien-Aufenthalts. Vor seiner Beziehung mit Nicole war Theroux mit Jennifer Aniston verheiratet.

Nach der Trennung betonte der Star, seine Beziehungen künftig privat halten zu wollen. Im Mai 2023 erklärte er gegenüber ‚Esquire‘: „Ich möchte, dass all meine Beziehungen innerhalb der vier Wände des Raumes existieren, in dem wir uns gerade befinden. Nachdem ich eine öffentliche Beziehung hatte, macht es viel mehr Spaß, keine öffentliche Beziehung zu führen.“