Stars Justin Theroux schwärmt vom Vatersein

Justin Theroux And Nicole Brydon Bloom - Venice Film Festival - August 28th 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.04.2026, 14:00 Uhr

Justin Theroux genießt es in vollen Zügen, Vater zu sein.

Der 54-jährige Schauspieler ist zum ersten Mal Vater geworden, nachdem seine Frau Nicole Brydon Bloom einen Jungen geboren hat. Über sein neues Leben als Elternteil spricht Theroux sehr positiv und bezeichnet die Erfahrung als “wunderbar“.

Im Gespräch mit ‚E! News‘ sagte Theroux, der Brydon Bloom im Jahr 2025 geheiratet hat: „Ich bin im siebten Himmel. Es ist so schwer, überhaupt in Worte zu fassen, wie sich das anfühlt. Aber es ist das Wunderbarste, was mir je passiert ist. Ich kann mir nichts vorstellen, was das noch übertrifft.“ Theroux nahm sich eine kleine Auszeit von seinen Vaterpflichten, um für seinen neuen Film ‚Der Teufel trägt Prada 2‘ zu werben. Doch der Schauspieler kann es kaum erwarten, mehr Zeit mit seinem kleinen Sohn zu verbringen. Der Darsteller – der in dem neuen Film an der Seite von Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt und Stanley Tucci zu sehen ist – erzählte: „Sobald der Abspann läuft, bin ich weg.“

Unterdessen erklärte Justin zuvor, warum er sich bewusst dafür entschieden hat, seine Beziehung privat zu halten. Der Hollywood-Star – der zuvor in einer langjährigen Beziehung mit Jennifer Aniston war – erklärte, warum er sein Liebesleben aus dem Rampenlicht heraushalten möchte.

Im Gespräch mit ‚Esquire‘ im Mai 2023 sagte er: „Ich möchte, dass alle meine Beziehungen innerhalb der vier Wände des jeweiligen Raums stattfinden, in dem wir uns gerade befinden. Nachdem ich in einer öffentlichen Beziehung war, macht es viel mehr Spaß, nicht in einer öffentlichen Beziehung zu sein.“