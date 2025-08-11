Stars Jennifer Aniston: Sie trauerte schon vor Matthew Perrys Tod um ihren Freund

Jennifer Aniston - February 2024 - Avalon - Screen Actors Guild Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.08.2025, 18:02 Uhr

Jennifer Aniston hatte um Matthew Perry schon getrauert, lange bevor er starb. Sie ist erleichtert, dass er nicht mehr leiden muss.

Jennifer Aniston hatte um Matthew Perry „schon getrauert“, lange bevor er starb.

Der 56-jährigen Schauspielerin musste 2023 ihren ehemaligen ‚Friends‘-Co-Star und langjährigen Freund zu Grabe tragen, nachdem dieser an den akuten Folgen von Ketamin verstorben war. Ein Teil von Jennifer ist dankbar, dass ihr Freund nach dem langen Kampf gegen seine Sucht nicht mehr unter „Schmerzen“ leiden muss. Ein größerer Teil ist aber wehmütig.

„Wir haben alles getan, was wir konnten, als wir es konnten“, sagte Jennifer jetzt in der neuen Ausgabe des Magazins ‚Vanity Fair‘. „Aber es fühlte sich fast so an, als hätten wir schon lange um Matthew getrauert, weil sein Kampf gegen diese Krankheit für ihn wirklich schwer zu führen war. So hart es auch für uns alle und für die Fans war, ein Teil von mir denkt, dass es besser ist. Ich bin froh, dass er aus diesen Schmerzen heraus ist.“

Jennifer ist sehr stolz darauf, wie viel ‚Friends‘ den Menschen auf der ganzen Welt bedeutet hat – ein Vermächtnis, von dem auch Matthew Perry ein großer Teil ist. Auch die Schauspielerin, die in der Serie die Rolle der Rachel Green spielte, ist glücklich darüber, dass sie und ihre Kollegen den Fans etwas hinterlassen haben, das noch immer so sehr geliebt wird. Sie sagte: „Etwas, das mir bei meinem Aufwachsen geholfen hat, durfte ich in die Welt hinausgeben und anderen Menschen helfen. Wenn ‚Friends‘ das Einzige auf meinem Lebenslauf wäre, wäre ich sehr glücklich und gesegnet.“