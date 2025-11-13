Stars Jennifer Aniston spricht erstmals über ihre neue Liebe

Jennifer Aniston Morning Show premiere September 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.11.2025, 14:00 Uhr

Jennifer Anistons Freund Jim Curtis ist „ganz besonders“ und „ganz normal“.

Die 56-jährige ehemalige ‚Friends‘-Darstellerin ist seit Juli mit dem Lebensberater und Hypnotherapeuten liiert. Anfang dieses Monats machten sie ihre Beziehung auf Instagram offiziell, als die Schauspielerin ein Foto des Paares veröffentlichte, auf dem sie sich anlässlich Jims 50. Geburtstag umarmen. Nun hat sie sich zu ihrer Beziehung geäußert und die besten Eigenschaften ihres neuen Mannes beschrieben.

Sie sagte gegenüber dem Magazin ‚Elle‘: „Hypnose ist eine der vielen Dinge, die er macht. Er ist ziemlich außergewöhnlich und hilft vielen, vielen Menschen. Er ist etwas ganz Besonderes, ganz normal und sehr freundlich und möchte Menschen helfen, zu heilen, ihre Traumata und Stagnation zu überwinden und Klarheit zu erlangen. Es ist etwas Wunderschönes, sein Leben dafür einzusetzen.“

Aniston, die zuvor mit dem Schauspieler Brad Pitt verheiratet war und von 2015 bis 2018 mit Justin Theroux, sorgte erstmals für Gerüchte über eine Romanze mit Curtis, als die beiden über das Wochenende des 4. Juli dieses Jahres gemeinsam Urlaub auf Mallorca machten. Nachdem Aniston ihre Beziehung auf Instagram offiziell gemacht hatte, erwiderte Curtis dies, indem er weitere Bilder des Paares hinzufügte und neben den auf Instagram geposteten Schnappschüssen schrieb: „Wenn das ein Traum ist, möchte ich nicht aufwachen.“