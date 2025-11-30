Film Jennifer Coolidge war ‚gemein‘ und ‚furchteinflößend‘ zu Hilary Duff am Set von ‚Cinderella Story‘

Bang Showbiz | 30.11.2025, 12:04 Uhr

Die 'The White Lotus'-Darstellerin war am Set der Komödie wohl etwas zu sehr in ihrer Rolle - Hauptdarstellerin Hilary Duff empfand sie als einschüchternd.

Hilary Duff behauptet, Jennifer Coolidge sei am Set von ‚Cinderella Story‘ „gemein“ und „furchteinflößend“ zu ihr gewesen.

Die Schauspielerin war bei den Dreharbeiten zu der romantischen Komödie im Jahr 2004 erst 15 Jahre alt. Sie spielte Samantha Montgomery, während Jennifer ihre böse Stiefmutter Fiona darstellte. Hilary, inzwischen 38, musste sich damals ständig vor Augen halten, dass Jennifer nur schauspielerte und die beiden lediglich einen Film drehten.

„Sie war gemein zu mir, also war es ein bisschen furchteinflößend, weil ich erst 15 war“, enthüllte sie im Interview mit ‚Variety‘. „Und sie war fies zu mir, weil sie meine böse Stiefmutter spielte. Damals musste ich mir immer sagen: ‚Du drehst einen Film.'“

Mehr als 20 Jahre nach dem Erscheinen von ‚Cinderella Story‘ hat Jennifer riesigen Erfolg gefeiert – besonders mit ihrer Rolle als Tanya McQuoid in der preisgekrönten HBO-Serie ‚The White Lotus‘. Hilary lobte ihren ehemaligen Co-Star für diesen beeindruckenden Karriereweg: „Es hat so viel Spaß gemacht, ihre Karriere zu beobachten. Sie gibt einfach alles, auf so eine große Art – das war wirklich beeindruckend und für eine Teenagerin auch ein bisschen einschüchternd.“

In ‚Cinderella Story‘ freut sich Samantha darauf, ihren Internetfreund Austin (Chad Michael Murray) auf dem Halloweenball der North Valley High School zu treffen, während sie gleichzeitig von Fiona ständig ausgenutzt wird. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten hatten die Menschen noch Handys mit physischen Tastaturen.

Hilarys 13-jähriger Sohn Luca – den sie mit ihrem Ex-Mann Mike Comrie hat – konnte kaum fassen, dass man damals zum Schreiben mehrfach dieselbe Taste drücken musste. „Ich habe meinem Sohn gerade erklärt, wie schwierig es damals war zu texten und dass man manchmal dreimal auf dieselbe Taste drücken musste, um den gewünschten Buchstaben zu bekommen“, verriet die Sängerin. „Und er sagte nur: ‚Nein, das verstehe ich nicht.'“