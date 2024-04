"Heute geht es um Dankbarkeit" Jennifer Garner trauert um ihren verstorbenen Vater

Jennifer Garner mit ihrem Vater William und ihrer Mutter Patricia Ann (dr/spot)

SpotOn News | 02.04.2024, 09:25 Uhr

Auch in Zeiten des Abschieds verliert Jennifer Garner nicht ihren Humor. Sie gab bekannt, dass ihr Vater friedlich eingeschlafen ist und stellt dabei ihr Gesangstalent infrage. Die Schauspielerin zeigt sich jedoch dankbar und erinnert an die glücklichen Zeiten ihrer harmonischen Familie.

Die US-Schauspielerin Jennifer Garner (51) trauert um ihren verstorbenen Vater William Garner. Wie die Golden-Globe-Preisträgerin am späten Ostermontag via Instagram bekannt gab, schlief ihr Vater "am Samstagnachmittag friedlich" ein. Er wurde 85 Jahre alt. Die Familie sei im Moment des Todes bei ihm gewesen: "Wir sangen 'Amazing Grace' als er uns verließ." Ihren Humor verlor Garner trotz des Verlustes nicht, so stellte sie ironisch fest, dass sie sich nicht ganz sicher sei, ob ihr Gesang ihren Vater "hinübergetragen oder verscheucht" habe.

Ihr Papa hätte ein gesundes und wundervolles Leben gehabt, deswegen sei sein Tod auch "keine Tragödie". Dennoch sei Trauer unvermeidlich und lauere nun "an unerwarteten Ecken". Zu ihrem Post inklusive einiger Familienfotos schrieb sie außerdem: "Heute geht es um Dankbarkeit." Garner wuchs gemeinsam mit ihren beiden Schwestern Melissa und Susannah und ihrer Mutter Patricia Ann Garner behütet im US-Bundesstaat West Virginia auf. Ihre Familie sei "dankbar für Papas sanftes Auftreten und seine stille Stärke". Er sei für sie ein "allwissender, stets geduldiger Mädchen-Papa" gewesen, der sie oft mit seinem schelmischen Lächeln geneckt habe: "Wir sind dankbar für seine Arbeitsmoral, seine Führungsqualitäten und seinen Glauben."

Jennifer Garner bedankt sich auch beim Ärzte-Team

Auch dem betreuenden medizinischen Personal dankte sie für die lebensverlängernde Pflege ihres Vaters. Diese hätte ihm Zeit gegeben, noch einmal mit seinen Liebsten an seinen Lieblingsorten zu sein – "als Kapitän auf einem Boot und – vor allem – an der Seite seiner Frau, die 59 Jahre lang unsere Mutter war." Es gebe noch so viel mehr über ihren Vater zu berichten, führt Jennifer Garner weiter aus. Sie und ihre Schwestern würden nie damit fertig werden, darüber zu reden, wie wunderbar ihr Papa war. Er sei ein "freundlicher, brillanter Mann, Vater und Großvater" gewesen.

Über die starke Bindung zu ihren Eltern berichtete Jennifer Garner immer wieder. Teilweise erschien Garner auch mit ihren Eltern zu offiziellen Anlässen oder auf roten Teppichen. Zuletzt postete sie am 1. Januar zu dessen 59. Hochzeitstag: "Danke, Mama und Papa, dass ihr meinen Schwestern und mir einen so sicheren und glücklichen Start ins Leben ermöglicht habt."