Musik Jennifer Hudson will wieder eigene Songs schreiben

Jennifer Hudson attends the 35th Annual GLAAD Media Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.09.2026, 13:00 Uhr

Jennifer Hudson will wieder eigene Songs schreiben.

Jennifer Hudson möchte musikalisch wieder stärker zu ihren Wurzeln zurückkehren.

Die 45-jährige Sängerin, Schauspielerin und Talkshow-Moderatorin freut sich darauf, erneut eigene Songs zu schreiben und ihre Stimme auf diese Weise ganz persönlich einzusetzen. Ein Grund dafür: Ihr Sohn David Otunga Jr. ist inzwischen 17 Jahre alt und damit deutlich selbstständiger. Im Gespräch mit ‚Variety‘ beschreibt Hudson diese Phase als einen neuen Lebensabschnitt, in dem sie sich selbst mehr Raum geben möchte. „Das ist das Kapitel, in dem ich mich selbst an erste Stelle setze. Ich bin fast eine Empty Nesterin und denke: Wow, ich bekomme bald viel Zeit zurück. Was mache ich mit dieser Zeit? Wie investiert man diese Zeit in sich selbst?“

Die Musikerin habe bislang stets sehr diszipliniert gearbeitet und sich um zahlreiche Verpflichtungen gekümmert. Nun wolle sie herausfinden, wie es sich anfühlt, die eigenen Bedürfnisse stärker in den Mittelpunkt zu stellen. Songs schreibe sie allerdings nur dann, wenn sie wirklich etwas zu sagen habe. Dabei erinnert sie sich an einen Rat zweier Musiklegenden. Sowohl Carole King als auch Aretha Franklin hätten ihr immer wieder mit auf den Weg gegeben: „Nutze deine Stimme.“ Dieser Satz sei ihr bis heute im Gedächtnis geblieben. „Und wenn ich meine Stimme diesmal benutze, wird es mit meinen eigenen Worten sein“, kündigt Hudson an.

In ihrer neuen musikalischen Phase möchte die Künstlerin vor allem authentisch bleiben. Inspiration findet sie dabei auch in ihrem Sohn, der selbst Musiker werden möchte, sowie in ihrem Partner Common, der mit einem Grammy ausgezeichnet wurde. Hudson ist überzeugt, dass Musik vor allem dann Menschen erreicht, wenn sie ehrlich gemeint ist. „Was aus dem Herzen kommt, erreicht das Herz. Was echt ist, berührt die Menschen. Wenn keine Bedeutung dahintersteckt, ist es einfach nur eine Demo mit den richtigen Tönen“, erklärt sie.

Parallel zur Arbeit an neuer Musik entdeckt Hudson auch ältere Songs wieder für sich. Während ihrer 16 Städte umfassenden Sommertournee mit Josh Groban sang sie zuletzt ‚Invisible‘, einen Titel aus ihrem selbstbetitelten Debütalbum von 2008. Die emotionale Darbietung des Songs ging ihr besonders nahe. „Ich wurde mittendrin emotional. Der Song ist fast 20 Jahre alt, aber er hat sich plötzlich ganz anders angefühlt, wie die Kinder sagen würden“, erzählt Hudson. Sie freue sich deshalb bereits darauf, ‚Invisible‘ bald wieder zu singen.