Film Jennifer Lawrence genervt von tierischem Co-Star in ‚Die My Love‘

Jennifer Lawrence - Die My Love Premiere - November 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.11.2025, 18:00 Uhr

Jennifer Lawrence hat zugegeben, dass der Hund in ‚Die My Love‘ sie „tierisch genervt“ hat.

Die 35-jährige Schauspielerin spielt in dem Film eine isolierte Frau, die mit einer postnatalen Depression kämpft. Da sie ohnehin kein großer Hundefan ist, stellte ihr Co-Star Robert Pattinson fest, dass der vierbeinige Kollege – der absichtlich viel bellen musste, um Jennifers Figur Grace zu nerven – „sehr nervös“ gegenüber der Oscarpreisträgerin war. Im Podcast ‚The Awardist‘ von ‚Entertainment Weekly‘ sagte Jennifer: „Dieser Hund hat mich total genervt.“ Robert antwortete: „Ich glaube, einer der Gründe, warum der Hund so viel gebellt hat, war, dass er total verunsichert war, weil du ihn so sehr beurteilt hast. Er war von Tag eins an sehr nervös.“ Jennifer gab zu: „Ich bin eher ein Katzenmensch.“

Der ‚Mickey 17‘-Schauspieler betonte, dass der Hund ein „lieber Kerl“ gewesen sei, der nicht viel anderes zu tun hatte, als lange Zeit still irgendwo zu sitzen – weshalb das Drehbuch umgeschrieben werden musste, um ihn einzubinden. Jennifer stellte klar: „Um das Bellen einzubinden.“ Weitere Anpassungen mussten wegen der Zwillinge erfolgen, die ihr Baby spielten, da beide „ihren Autositz hassten“. Jennifer: „Wir mussten vieles neu kalibrieren. Normalerweise könnte man ein Baby einfach in einen Autositz plumpsen lassen, aber die Zwillinge waren so: ‚Auf keinen Fall, ich hasse dieses Ding!'“

Die ‚Hunger Games‘-Darstellerin – die mit ihrem Ehemann Cooke Maroney den dreijährigen Cy und einen zweiten Sohn hat, der Anfang dieses Jahres geboren wurde – verriet kürzlich, dass sie sich sehr auf ihr zweites Kind gefreut hatte und daher völlig überrascht wurde, als sie nach der Geburt von postnataler Depression getroffen wurde. Sie sagte der Zeitung ‚Daily Telegraph‘: „Es hat mich total umgehauen, völlig unvorbereitet erwischt. Mein Baby war sechs Wochen alt. Ich war etwas müde, hatte diese ‚Oh wow, mein ganzes Leben ist anders, jeder Tag ist anders‘-Momente. Ich hatte definitiv eine Identitätskrise.“