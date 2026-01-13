Stars Jennifer Lawrence identifiziert sich als ‚Stay-at-home-Mom‘

Die Schauspielerin enthüllt, dass sie tatsächlich ein sehr ruhiges Leben führt.

Jennifer Lawrence sieht sich selbst als „Stay-at-home-Mom“.

Die ‚Die My Love‘-Darstellerin – die mit ihrem Ehemann Cooke Maroney Sohn Cy (3) sowie ein weiteres Baby hat, das im vergangenen Jahr geboren wurde – gab zu, dass sie eigentlich nur während der hektischen Pressetouren zu ihren Filmen wirklich viel zu tun hat. Den Rest der Zeit genieße sie ein ruhiges Leben.

Im Podcast ‚Smartless‘ erzählte die Oscar-Preisträgerin: „Das bin ich. Ich sehe mich als Stay-at-home-Mom. Aber natürlich arbeite ich trotzdem. Ich bin es nicht gewohnt, so beschäftigt zu sein. Normalerweise bin ich vielleicht drei Monate lang während der Dreharbeiten beschäftigt, aber selbst dann ist es ruhig, weil es sonst nichts zu tun gibt.“ Jennifer fügte hinzu: „Ich gehe einfach zur Arbeit, mache meinen Job, komme nach Hause, schlafe – und dann mache ich es wieder genauso. Und dann gibt es diese etwa zwei Wochen Promotion – die sind hektisch.“

Die zweifache Mutter erklärte außerdem, dass sie nach 21 Uhr keine Interviews mehr macht, weil sie dann schon bettfertig ist. „Da liege ich schon im Bett. Der Kindle ist vielleicht noch bis etwa 21.15 Uhr an. Und selbst dann ist da normalerweise schon das Licht aus“, erzählte sie.

In den Weihnachtsferien lehnte Jennifer sogar eine Einladung zu einer Party ab, weil diese erst um 21 Uhr begonnen hätte – und sie keine Lust hatte, am nächsten Tag verkatert zu sein. „Mit einem neun Monate alten Baby kannst du keinen Kater haben. Und selbst mit einem Dreijährigen ist das einfach keine Option“, stellte der ‚Tribute von Panem‘-Star klar.