Beauty & Fashion Jennifer Lopez: Ihr Stylist verrät Details über ihren Golden Globes-Look

Jennifer Lopez - January 2024 - 81st Annual Golden Globe Awards - California - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.01.2024, 16:00 Uhr

Der Star liebt es, neue Schmuckstücke zu entdecken.

Jennifer Lopez liebt es, neue Schmuckstücke zu entdecken.

Die 54-jährige Popsängerin trat am Sonntag (7. Januar) bei den Golden Globes auf dem roten Teppich auf, wo sie ein Kleid von Nicole + Felicia mit einer langen Schleppe und einem korsettierten Oberteil trug, das mit übergroßen Rosendetails verziert war.

Zu ihrem Outfit kombinierte die Künstlerin Accessoires aus Boucheron-Juwelen von der von Kolibris inspirierten Hopi-Kollektion des Labels. Und jetzt hat Jennifers Stylist Rob Zangardi enthüllt, dass die ‚Jenny From the Block‘-Musikerin den „Bling“ des Schmucks so sehr liebe, dass sie den Prozess der Suche nach neuen Stücken, die zu einem neuen Red-Carpet-Look passen könnten, liebt. Rob verriet in einem Gespräch gegenüber dem ‚Vogue‘-Magazin: „Jennifer liebt auffälligen, aufregenden Schmuck, der ihrem ohnehin schon tollen Look eine persönliche Note verleihen kann. Ihre Liebe zum Bling ist bekannt und das Entdecken neuer Stücke, die Freude und Aufregung versprühen, ist immer der spaßigste Teil des gesamten Prozesses.“ Der Stylist fügte hinzu, dass die Farbe Rosa dabei ein persönlicher Favorit von Jennifer sei und dass der Schmuck, den sie bei dem Event zusammen mit dem maßgeschneiderten Kleid trug, „perfekt zu ihrem Kleid passte“. „Rosa ist eine ihrer Lieblingsfarben. Die rosafarbenen Morganit-Steine haben perfekt zu Jennifers maßgeschneidertem Kleid gepasst und sie haben den Look so gut ergänzt“, erzählte Zangardi.