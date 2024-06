Ist das ihr erster Single-Urlaub? Jennifer Lopez ohne Ben Affleck in der Stadt der Liebe

Jennifer Lopez bei der Christian-Dior-Show in Paris. (rho/spot)

SpotOn News | 24.06.2024, 21:25 Uhr

Jennifer Lopez reist quer durch Europa und genießt ein paar Tage abseits der Krisengerüchte um ihre Ehe. Ben Affleck wird währenddessen in Los Angeles gesehen - ohne Ehering.

Nach ihrem Solotrip nach Italien geht es weiter nach Paris. Jennifer Lopez (54) inszeniert sich am Rande der Schlagzeilen beherrschenden Krisengerüchte als unabhängige Business-Lady bei der Pariser Modewoche. Am Montag (24. Juni) hat sie sich für die Haute Couture-Show von Christian Dior im strengen Midi-Kleid gezeigt.

In einem beigefarbenen One-Shoulder-Dress mit gleichfarbigen Gürtel und schwarzen Lederhandschuhen zu strenger Frisur mit Wasserwelle demonstriert Jennifer Lopez bei der Vorstellung der kommenden Herbst-/Winter-Kollektion Stärke und Unabhängigkeit.

Ben Affleck ohne Ehering unterwegs

Während die Sängerin ihre Finger in, für die aktuellen Temperaturen in Frankreich unpassenden, Lederhandschuhen versteckt, zeigt ihr Ehemann Ben Affleck (51) bei einem Lunch in Los Angeles mit seiner Tochter Violet (18) einen Tag zuvor (23. Juni), dass er wie schon häufiger in den vergangenen Wochen seinen Ehering vorübergehend abgelegt hat, wie von der "Daily Mail" veröffentlichte Bilder belegen.

Jennifer Lopez genießt ihren Europa-Urlaub

Bis vor Kurzem hat die Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez, die aktuell im Netflix-Film "Atlas" zu sehen ist, noch die Schulveranstaltungen seiner Kinder besucht, soll sich in seiner Junggesellenwohnung in Beverly Hills aufgehalten haben, und das zusammen mit Ben Afflecks Ex-Frau und Mutter seiner drei Kinder Jennifer Garner (52), die als Mediatorin fungiert haben soll. Nun ist Lopez allein auf einen anderen Kontinent geflogen und ohne Ehemann in Europa: Vergangenes Wochenende hat sie ein Abendessen im italienischen Positano genossen, wie in einem Video, das "TMZ" veröffentlicht hat, zu sehen ist. Sie hat mit Freunden ausgelassen gelacht und soll einen Geburtstag gefeiert haben.

Ben Affleck und Jennifer Lopez waren bereits von 2o02 bis 2004 ein Paar. Nachdem sie damals ihre Verlobung gelöst haben, wagten sie 2021 den zweiten Versuch und heirateten im Juli 2022. Zuletzt hielten sich jedoch vermehrt Krisen-Gerüchte in den Medien, was den angeblich schlechten Zustand der Ehe der beiden Stars angeht.