"Du weißt es besser" Jennifer Lopez reagiert bei Presse-Termin auf Trennungsgerüchte

Jennifer Lopez neben ihrem Co-Star Simu Liu bei der Presse-Konferenz zu ihrem Film "Atlas" in Mexiko. (the/spot)

SpotOn News | 23.05.2024, 09:29 Uhr

Die Ehe von Ben Affleck und Jennifer Lopez sorgt für Spekulationen. Gerüchte über eine mögliche Trennung machen die Runde, doch beide zeigen sich bei ihren Solo-Auftritten gelassen und gut gelaunt.

Seit einigen Wochen steht die Ehe von Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) im Fokus der Öffentlichkeit. Weil sich die beiden im Moment nur selten zusammen zeigen, kursieren Gerüchte über eine angebliche Krise. In Mexiko wurde die Schauspielerin nun bei einer Presse-Konferenz zu ihrem neuen Film "Atlas" mit den Spekulationen konfrontiert. Dabei ließ sie sich zu einem etwas rätselhaften Statement hinreißen.

Video News

Jennifer Lopez sagt: "Du weißt es besser"

Wie ein Video auf der Instagram-Seite der spanisch-amerikanischen TV-Show "El Gordo y la Flaca" zeigt, schockierte ein anwesender Reporter die Menge mit der Frage, ob die "Ben-Affleck-Gerüchte" echt seien. Offenbar etwas überrumpelt von der Konfrontation versucht Jennifer Lopez die Frage mit einem Lachen schnell hinter sich zu bringen: "Du weißt es besser", antwortet sie in dem kurzen Video-Clip.

Ben Affleck währenddessen entspannt in Kalifornien

Während seine Frau auf Presse-Tour für ihren neuen Film ist, zeigte sich Ben Affleck laut "People" sichtlich entspannt mit Ehering am Finger in Kalifornien. Er sei am Dienstagabend (21. Mai) mit einer Gruppe von Freunden im Restaurant Giorgio Baldi in Santa Monica essen gewesen. "Er war in bester Stimmung", berichtet ein Insider. "Er wirkte sehr entspannt und glücklich. Alle unterhielten sich und schienen es zu genießen."

Ein weiterer Insider berichtete, dass Affleck diese Woche mit Dreharbeiten beschäftigt gewesen sei und an einer Fortsetzung von "The Accountant" arbeite. "Er ist professionell und erscheint früh am Set", heißt es von der Quelle. "Er scheint konzentriert zu sein und ist bereit loszulegen, sobald er ankommt. Er sieht sehr glücklich aus und ist super freundlich zu allen am Set."

Jennifer Lopez und Ben Affleck sind seit Juli 2022 miteinander verheiratet. 2021 hatten sie als Paar wieder zusammengefunden, nachdem sie von 2002 bis 2004 schon einmal liiert gewesen waren. Dazwischen waren beide anderweitig verheiratet – J.Lo mit dem Sänger Marc Anthony (55), Affleck mit Schauspielerin Jennifer Garner (52).

In Lopez' kürzlich erschienenem Dokumentarfilm "The Greatest Love Story Never Told" beschrieb sie die Höhen und Tiefen der neu entfachten Romanze mit Affleck. Darin betonte sie auch, dass sich ihr Mann "unwohl" damit fühle, die Liebe öffentlich zur Schau zu stellen.

In den vergangenen Wochen hatte man das Paar nur getrennt gesehen: Sie erschien zur wichtigen Met Gala in New York ohne Affleck, er nahm allein am Live-Event "The Greatest Roast of All Time: Tom Brady" teil. Dass er angeblich allein in einer Villa in Brentwood aus- und eingeht, soll aber einen harmlosen Grund haben: Er dreht derzeit dort "The Accountant 2", berichteten US-Medien.