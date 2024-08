Acht Filme während Beziehung Jennifer Lopez und Ben Affleck: Arbeitspensum als Scheidungsgrund?

Jennifer Lopez und Ben Affleck bei der Premiere von "This Is Me... Now: A Love Story" im Februar 2024. (lau/spot)

SpotOn News | 27.08.2024, 19:13 Uhr

Jennifer Lopez hat Ex-Ehemann Ben Affleck möglicherweise mit ihrem enormen Arbeitspensum distanziert. Das legt ein neuer Insider-Bericht über die Promi-Trennung nahe.

Seit Jennifer Lopez (55) am 20. August die Scheidung von Ehemann Ben Affleck (52) einreichte, spekulieren Fans und Beobachter über die Gründe für die Promi-Trennung. Nach Berichten, dass das Verhältnis des Ehepaars schon in den Flitterwochen erkaltet sein soll, rückt das "People"-Magazin nun J.Los immenses Arbeitspensum in der Zeit ihrer Beziehung in den Fokus. Mit ganzen acht Filmprojekten war die Sängerin und Schauspielerin in diesem Zeitraum nämlich beschäftigt.

Arbeitstier Jennifer Lopez

J.Los zahlreiche Filme in der Zeit ihrer Ehe listet das "People"-Magazin auf. Schon 2022 – Affleck und Lopez heirateten in diesem Jahr im Juli in Las Vegas und noch einmal im August in Georgia – war Lopez demnach damit beschäftigt, für ihre bereits abgedrehten Filme "Marry Me – Verheiratet auf den ersten Blick" und "Shotgun Wedding – Ein knallhartes Team" die Werbetrommel zu rühren.

Ebenfalls im Jahr 2022 fanden Dreharbeiten zum Netflix-Actioner "The Mother" statt, in dem Lopez die Hauptrolle spielt. Später im selben Jahr stand sie für einen weiteren Netflix-Film, "Atlas", vor der Kamera. Doch noch mehr Arbeitsstunden und Aufmerksamkeit flossen laut des "People"-Berichts in J.Los sehr persönliche Projekte "This Is Me… Now: A Love Story" – ein Begleit-Musical zu ihrem neunten Album "This Is Me… Now" – sowie den Dokumentarfilm "The Greatest Love Story Never Told" über die Produktion ihres Albums und des vorgenannten Musicals.

Zwei Filme für Ben Afflecks Produktionsfirma

Und selbst das ist noch nicht alles. Auch für die Filme "Unstoppable" und "Kiss of the Spider Woman" stand Lopez vor der Kamera. Das Besondere hieran: Die Werke werden produziert von Artists Equity, der Produktionsfirma, die Affleck mit seinem langjährigen Freund und Schauspielpartner Matt Damon (53) teilt.

Mit den oben genannten Titeln ist nur die Filmseite von Lopez' Arbeit in den vergangenen Jahren beschrieben. Daneben nahm sie noch ihr bereits erwähntes Album "This Is Me… Now" auf und promotete dieses, plante eine Tour, die sie jedoch ihrer Familie zuliebe wieder absagte, war mit eigenen Firmenprojekten beschäftigt, reiste zu Modenschauen in Paris, Met-Gala-Veranstaltungen, nach Dubai und wiederholt nach Europa.

Es steht zu vermuten, dass Ben Affleck in besagtem Zeitraum weniger Verpflichtungen nachkam. Neben seiner Arbeit als Gründer der Filmproduktionsfirma Artists Equity stand er lediglich für die Erfolgsfilm-Fortsetzung "The Accountant 2" vor der Kamera.

Jennifer Lopez hatte am 20. August in Los Angeles die Scheidung eingereicht. Als Datum der Trennung gab sie den 26. April 2024 an. Ursprünglich lernten sich Affleck und Lopez schon Anfang der 2000er Jahre kennen. Sie wurden damals zu einem der großen Traumpaare Hollywoods und bekamen den Pärchen-Spitznamen "Bennifer". Unter anderem der mediale Rummel soll aber dafür gesorgt haben, dass sie Anfang 2004 ihre Verlobung lösten und sich trennten. Nach anderen Beziehungen – und auch Ehen – gaben sie 2021 ihr Liebescomeback.