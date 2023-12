An Ben Afflecks Seite Jennifer Lopez zieht im Underboob-Look alle Blicke auf sich

Ben Affleck und Jennifer Lopez bei der "Women in Hollywood"-Gala des "Elle"-Magazins in Los Angeles. (eee/spot)

SpotOn News | 06.12.2023, 12:02 Uhr

Jennifer Lopez hat am Dienstag in Los Angeles mit ihrem futuristischen Underboob-Outfit ordentlich Sexappeal mit auf den roten Teppich gebracht. Ehemann Ben Affleck wich nicht von ihrer Seite.

Und erneut waren die beiden das Gesprächsthema des Abends: Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) haben am Dienstag bei der alljährlichen "Women in Hollywood"-Gala des "Elle"-Magazins in Los Angeles einmal mehr für Aufsehen gesorgt. Grund dafür waren nicht nur ihre Küsse, die sie auf dem roten Teppich leidenschaftlich ausgetauscht haben. Auch das freizügige Outfit der Sängerin sorgte für Staunen.

Denn Lopez trug zu ihrem hautengen und bodenlangen Maxirock in Schwarz einen knappen und futuristischen Brustpanzer in Silber, der nicht nur den Blick auf ihren nackten Rücken freigab. Das Oberteil war so knapp geschnitten, dass auch die untere Partie ihrer Brust deutlich zu sehen war.

Dekolleté mal anders

Damit der mutige, aber angesagte Underboob-Style auch schön zur Geltung kam, frisierte sich Lopez einen strengen Dutt. Als Accessoires kamen silberne Hängeohrringe sowie eine schwarze Clutch zum Einsatz. Auch ihre Riemchen-Pumps wählte sie in Schwarz. Beim Make-up legte sie den Fokus auf ihre Augen, die sie mit dunklem Lidschatten und viel Eyeliner betonte. Ihre Nägel lackierte sie in Gold.

Affleck kam, passend zur Wintersaison, im schwarzen Samtanzug mit doppelter Knopfreihe. Darunter trug der Schauspieler ein weißes Hemd sowie eine schwarze Krawatte. Im vergangenen August haben die beiden ihren ersten Hochzeitstag gefeiert. Am 20. August 2022 gaben sich die beiden im Rahmen einer großen Party auf Afflecks Anwesen in Georgia das Jawort.

Die diesjährigen Preisträgerinnen

Das "Elle"-Magazin hat die Gala bereits zum 30. Mal veranstaltet. Jedes Jahr werden mehrere erfolgreiche Frauen in Hollywood ausgezeichnet. Die diesjährigen Preisträgerinnen sind neben Jennifer Lopez auch Jodie Foster (61), Taraji P. Henson (53), America Ferrera (39), Danielle Brooks (34), Greta Lee (40), Fantasia Barrino Taylor (39), Lily Gladstone (37) und Eva Longoria (48).