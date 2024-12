"Du inspirierst wirklich so viele" Jennifer Lynn gewinnt „The Voice of Germany“: Coach Samu Haber jubelt

07.12.2024

Samu Haber hat sich den dritten Sieg bei "The Voice of Germany" gesichert. Die gebürtige Amerikanerin Jennifer Lynn aus seinem Team sang sich im Finale in die Herzen der meisten Fans - sehr zur Freude des finnischen Musikers.

Jennifer Lynn (47) hat die 14. Staffel von "The Voice Of Germany" gewonnen. Die gebürtige Amerikanerin setzte sich im Finale am 6. Dezember mit ihrem eigenen Song "Light The Sky" gegen die Konkurrenz durch. Sie sicherte sich mit 29,49 Prozent die meisten Zuschaueranrufe und gewann damit einen Plattenvertrag sowie ein neues Auto.

Coach Samu Haber: "Du hast das alles mehr als verdient"

Erstmals standen am Freitagabend insegsamt sechs Sängerinnen und Sänger im Finale von "The Voice of Germany". Dreimal traten sie gegeneinander an, teilweise mit tatkräftiger Unterstützung von Superstars wie Ray Dalton (34), Calum Scott (36) und Star-Geiger David Garrett (44). Jennifer Lynn begleitete sich bei ihrer eigenen Single selbst am Klavier und beeindruckte damit Coaches und Zuschauer gleichermaßen.

Für ihren Coach Samu Haber (48) ist die 47-Jährige ein echtes Vorbild, wie er in einem emotionalen Instagram-Beitrag betonte. Sein Schützling hatte nach einer neunjährigen Pause wieder mit der Musik angefangen. "Ich liebe Menschen, die uns zeigen, dass man nie zu alt, zu jung, zu finnisch oder zu amerikanisch, zu groß oder zu klein für seine Träume ist. Du inspirierst wirklich so viele Menschen mehr, als du dir je vorstellen kannst", schwärmte er zu einem gemeinsamen Siegerfoto. Lynn habe "das alles mehr als verdient."

Dritter Sieg für Samu Haber

Für Samu Haber, bekannt als Frontmann der finnischen Rockband Sunrise Avenue, ist es bereits der dritte Sieg mit seinem Team in der Castingshow. Er saß bereits in der dritten, vierten, sechsten und zehnten Staffel auf dem roten Stuhl und feierte in diesem Jahr nach vier Jahren sein Coach-Comeback. "Danke, Deutschland. Bei jedem Besuch in diesem schönen Land fühle ich mich mehr als einer von euch", schrieb Haber weiter unter seinem Beitrag. Die Staffel mit seinen Coach-Kollegen Mark Forster (41), Yvonne Catterfeld (45) und erstmals Kamrad (27) sei "die tollste Saison aller Zeiten" gewesen.

Auch an die Viertplatzierte Emily König (19), seine andere Finalistin, richtete Haber unterstützende Worte. Er sei "immer für dich da, wenn du mich brauchst. Du hast dein ganzes Leben und deine Karriere vor dir, und beides wird umwerfend sein."