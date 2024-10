Film Denis Villeneuve: Arbeit am dritten ‚Dune‘-Film

Bang Showbiz | 18.10.2024, 13:45 Uhr

Denis Villeneuve erzählte, dass er „schneller hinter die Kamera zurückkehren wird, als [er] dachte“, um den dritten ‚Dune‘-Film zu drehen.

Der 57-jährige Regisseur führte die Regie des Science-Fiction-Blockbusters von 2021 und dessen Fortsetzung ‚Dune: Teil 2‘ und verriet, dass er aktuell „tief“ in das Space-Fantasy-Universum des Romanautors Frank Herbert eingetaucht sei, während er am dritten Teil der Filmreihe arbeitet.

Denis habe ursprünglich gedacht, dass er sich für eine Weile von dem Franchise zurückziehen würde, um sich auf andere Projekte zu konzentrieren. Der Filmemacher verriet in einem Interview gegenüber ‚Deadline‘: „Sagen wir mal, dass ich dachte, dass ich nach Teil 2 eine Pause machen würde, dass ich zurück in den Wald gehen und eine Weile im Wald bleiben würde, um mich zu erholen. Aber der Wald lag mir nicht wirklich, und ich würde schneller wieder hinter die Kamera zurückkehren, als ich dachte. Aber das ist alles, was ich dazu sagen kann.” Villeneuve fügte hinzu, dass er „im Moment in der Schreibzone“ sei, sich aber darum bemühte, den Film nicht ‚Dune: Teil 3‘ zu nennen. Denis erklärte, die ersten beiden Filme hätten sich für ihn wie „eine Einheit“ angefühlt: „Es ist ein Film in zwei Teilen. Er ist fertig, es ist vorbei.“ Der dritte Streifen beruht auf Herberts zweitem Roman der ‚Dune: Der Messias‘-Franchise und folgt Paul Atreides (Timothée Chalamet) 12 Jahre nach dem Beginn seiner Herrschaft als Kaiser des Universums, als der religiöse Kult, den er um sich herum erschuf, außer Kontrolle gerät.