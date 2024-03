Film Jeremy Allen White: Rolle in Bruce Springsteen-Biopic ‚Deliver Me From Nowhere‘

Bang Showbiz | 27.03.2024, 16:00 Uhr

Der Schauspieler soll in Gesprächen sein, den Musiker in einem neuen Biopic zu spielen.

Jeremy Allen White soll in Gesprächen sein, Bruce Springsteen in einem neuen Biopic zu spielen.

Der 33-jährige Schauspieler verhandelt aktuell über die Rolle des Musikers in ‚Deliver Me From Nowhere‘, das auf dem gleichnamigen Buch von Warren Zarnes aus dem Jahr 2023 beruht und vom Entstehungsprozess von Springsteens Album ‚Nebraska‘ von 1982 handelt.

Scott Cooper wird das Drehbuch schreiben und plant zudem, die Regie für das Projekt zu übernehmen. Eric Robinson und Ellen Goldsmith-Vein produzieren den Film für die Gotham Group, während der ehemalige Netflix-Filmchef Scott Stuber ebenfalls an der Entwicklung beteiligt ist. ‚Nebraska‘ ist das sechste Studioalbum des berühmten Rockers und ist eines seiner gefeiertsten Alben, wobei sich die Songs auf Erzählungen von Arbeitern konzentrieren und Bruce alle Instrumentals alleine spielte. Auf der Liste der 500 besten Alben aller Zeiten des Jahres 2020 des ‚Rolling Stone‘-Magazins landete die Platte auf Platz 150. Springsteen begeistert das Publikum nach sechs Jahrzehnten Karriere weiterhin mit Live-Auftritten, wobei der Film den Trend zu Biografien über legendäre Musiker fortsetzt, nachdem sich ‚Bob Marley: One Love‘ am Anfang des Jahres als Hit erwies. Jeremy hatte zuvor mit seiner Rolle des Kochs Carmen „Carmy“ Berzatto in der TV-Serie ‚The Bear‘ großen Erfolg gefeiert, erklärte jedoch, dass er sich derzeit immer noch an den Ruhm gewöhne, den er dadurch erlangte.