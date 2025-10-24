Stars Jeremy Renner mittlerweile in ‚ganz anderem Zustand‘

Jeremy Renner - Red Sea International Film Festival 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.10.2025, 18:00 Uhr

Jeremy Renner war in einem „ganz anderen Zustand“, bevor er die neue Staffel von ‚Mayor of Kingstown‘ drehte.

Der 54-jährige Schauspieler erlitt im Januar 2023 über 30 Knochenbrüche, eine Leberverletzung und einen kollabierten Lungenflügel, als er von seinem eigenen Schneepflug überrollt wurde. Er gab zu, er sei „wirklich begeistert“ gewesen, wieder an Staffel vier der Serie zu arbeiten, da er diesmal völlig gesund war – anders als im Vorjahr, als er sich noch von dem Unfall erholte.

„Ich war wirklich aufgeregt, weil ich mental, körperlich und emotional an einem ganz anderen Punkt war“, sagte Jeremy jetzt gegenüber ‚Extra‘. Die Dreharbeiten fanden allerdings im Winter statt, was Jeremy besonders schwerfiel. Er sagte: „Es war ein sehr langer Winter. Ich glaube, wir hatten in fünf Monaten nur vier Sonnentage.“

Jeremy gab auch zu, dass der Unfall seine Beziehungen zu den Menschen in seinem Leben vertieft habe – darunter auch die zu seinem Co-Star Hugh Dillon. „Wir haben uns bei ‚Wind River‘ kennengelernt, und dann, weißt du, hat der Unfall das wirklich vertieft. Wir sind uns viel nähergekommen – wie jede Beziehung in meinem Leben“, erzählte er. „Alles ist intensiver geworden, und er ist ein wunderbarer Verbündeter, als Freund, als Kollege, und wir entwickeln weitere Projekte.“ Jeremy bezeichnet seinen Freund und Kollegen auch als einen der Gründe, warum er zurückgekommen sei und sich so gut erholt habe. „Er war viel mehr ein Unterstützer für mich, so nach dem Motto: ‚Wie können wir dich schützen, damit du zurückkommst?'“

Der ‚The Hurt Locker‘-Star hatte zuvor seinen Überlebenswillen dafür verantwortlich gemacht, dass er den Unfall überstanden habe. Er sagte der Zeitung ‚The Guardian‘: „Ich habe meinen Körper dazu gedrängt zu glauben, dass es nicht so schlimm ist, und mein Geist hat die größten Hürden überwunden, denen er je begegnet ist.“