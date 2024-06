Science-Fiction-Film von 2014 Tom Cruise: Hommage an Emily Blunt zum „Edge of Tomorrow“-Jubiläum Vor genau zehn Jahren sorgte der Science-Fiction-Thriller „Edge of Tomorrow“ mit Tom Cruise und Emily Blunt in den Hauptrollen für einen Kino-Hit. Zum zehnjährigen Jubiläum lobte Cruise seine damalige Kollegin in den höchsten Tönen.