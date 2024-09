In Londoner Royal Albert Hall Tom Cruise überrascht Publikum bei „Top Gun: Maverick“-Konzert

Actionstar Tom Cruise, der seine Stunts gerne selbst macht, ist immer für eine Überraschung gut. (ae/spot)

SpotOn News | 29.09.2024, 18:30 Uhr

Erst legte er bei der Abschlussveranstaltung der Olympischen Spiele in Paris einen spektakulären Stunt hin, nun sorgte Tom Cruise auch in London für eine Überraschung. Er stand plötzlich bei einem Orchester-Event zu seinem Filmkracher "Top Gun: Maverick" auf der Bühne.

Damit hatten die rund 3.000 Besucher des Orchester-Events "Top Gun: Maverick" in London nicht gerechnet: Plötzlich begrüßte Filmheld Tom Cruise (62) das Publikum in der Royal Albert Hall höchstpersönlich.

Video News

Tom Cruise würdigt die "Macht der Musik"

Am Freitag, 27. September, wurde dort im Rahmen der "Films in Concert"-Reihe sein 2022 erschienener Streifen gezeigt – und das Royal Philharmonic Concert Orchestra unter der Leitung von Komponist Lorne Balfe spielte dazu live die Filmmusik. In von Fans gedrehten Videos der Veranstaltung, die auf X (früher Twitter) geteilt wurden, ist zu sehen und hören, wie der "Top Gun"-Star im Anzug vor dem großen Orchester steht, den Film ankündigt und die Präsentation mit einer Live-Musik lobt. "Ich freue mich sehr, heute Abend hier mit Ihnen allen zu sein und mit 'Top Gun: Maverick' dieses einzigartige Kino-Orchester-Erlebnis zu teilen", sagte Cruise, als er unter tosendem Applaus und Jubelrufen die Bühne betrat.

"Die Macht der Musik und ihr Einsatz im Kino, um unser Erleben der Geschichte und unsere Verbindung zu den Charakteren zu vertiefen, ist absolut magisch", fuhr Cruise in seinen Ausführungen fort. "Und für die Musik, die Sie heute Abend live hören werden, möchte ich persönlich den außergewöhnlichen Talenten von Harold Faltermeyer, Hans Zimmer, Lady Gaga, OneRepublic und dem Herrn danken, der heute Abend hier ist und auch die Filmmusik produziert hat: Lorne Balfe." Dann dankte der Hollywoodstar auch noch dem Orchester mit "all seinen außergewöhnlichen Talenten".

Er habe "schon immer" einen Film wie diesen "mit einem Live-Symphonieorchester, synchronisierten Bildern, vor einem vollen Publikum in der Pracht eines klassischen Kinopalastes" erleben wollen. "Danke, dass Sie alle hier sind, und danke, dass Sie diesen Traum wahr gemacht haben."

Hollywoodstar an der Orgel

Nach der Veranstaltung nutzte Tom Cruise die Gelegenheit, einmal selbst die Orgel auszuprobieren. Dies ist auf Bildern zu sehen, die der Konzertdirigent Ben Palmer und die Organistin Anna Lapwood teilten. "Du meine Güte, große Feuerbälle …", lautete die Bildunterschrift von Palmer in Anspielung auf das gleichnamige Filmlied "Great Balls of Fire" von Jerry Lee Lewis (1935-2022).

Spektakuläre Aktion in Paris

Es war der nächste Überraschungsauftritt von Cruise nach seiner spektakulären Teilnahme am Abschluss der Olympischen Spiele 2024 in Paris im August. Dabei sprang er an einem Seil gesichert vom Dach des Stade de France, schnappte sich auf dem Spielfeld die Olympia-Flagge und brauste damit auf einem Motorrad aus dem Stadion. "Ich bin auf dem Weg", sagte Cruise dann in einem vorab aufgezeichneten Video, während er zu den Klängen von "By the Way" der US-Band Red Hot Chili Peppers über Kalifornien seine Fallschirmspringerausrüstung anlegte. Dann sprang Cruise aus dem Flugzeug und machte sich auf den Weg zum ikonischen Hollywood-Schild, wo er die "O"s in olympische Ringe verwandelte. Die Olympischen Spiele finden von 14. bis zum 30. Juli 2028 in Los Angeles statt.

Während einer Diskussionsrunde am 10. September enthüllte Casey Wasserman, Präsident und Vorsitzender von LA28, dass Tom Cruise tatsächlich kostenlos bei den Olympischen Spielen auftrat. "Die ursprüngliche Idee war eine Person im Stadion, die als Stunt-Double fungiert", erklärte Wasserman laut "The Hollywood Reporter". Doch dann habe Cruise gesagt: "Ich bin dabei. Aber ich mache es nur, wenn ich alles machen kann."