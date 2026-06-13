Stars Jerry Hall hat Rupert Murdoch seit der Scheidung nicht gesehen

Jerry Hall - September 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.06.2026, 13:00 Uhr

Die 70-Jährige versteht sich zwar mit ihrem Ex-Partner Mick Jagger gut, hält aber Abstand zu Rupert Murdoch.

Jerry Hall enthüllt, dass sie Rupert Murdoch seit ihrer Scheidung nicht mehr gesehen hat.

Das 70-jährige Supermodel heiratete den 95-jährigen Medienmogul im Jahr 2016, doch sie trennten sich 2022. Jerry betonte nun, dass es nicht wichtig sei, mit einem Ex-Partner „befreundet“ zu sein – obwohl sie ein gutes Verhältnis zu ihrem ersten Ehemann Mick Jagger hat. Gegenüber der britischen ‚Vogue‘ erklärte die US-Amerikanerin: „Nicht mit allen Ex-Partnern möchte man befreundet sein, oder? Manche Menschen sind einfach nicht freundlich. Aber ich denke, wenn man mit jemandem Kinder hat, ist es wichtig, freundlich zu bleiben.“

Über ihre Ehe mit dem Unternehmer fügte Jerry hinzu: „Rupert und ich waren sechseinhalb Jahre verheiratet und hatten keine Kinder, und deshalb, na ja …“ Auf die Frage, ob sie Rupert manchmal treffe, schüttelte sie den Kopf und sagte: „Ich habe ihn seit ein paar Jahren nicht gesehen. Seit der Scheidung.“

Im Gegensatz dazu hat Jerry ein gutes Verhältnis zu Mick – dem Vater ihrer Kinder Elizabeth (42), James (40), Georgia (34) und Gabriel (29). Er besuche sie regelmäßig zu Hause, gemeinsam mit seiner Partnerin Melanie Hamrick und ihrem achtjährigen Sohn Deveraux. „Er kommt ziemlich oft hierher, zum Sonntagsessen, er und Mel und ihr Sohn Dev. Sie sind wirklich lieb“, schwärmte die Blondine.

Außerdem lobte sie den Rolling-Stones-Rocker – der acht Kinder mit fünf Frauen hat – dafür, ein „großartiger Diplomat“ zu sein und ihre erweiterte Familie im guten Verhältnis zu halten. „Alle Kinder mögen sich. Alle Mütter der Kinder mögen sich. Es ist irgendwie seltsam, oder? Es hat sich einfach so ergeben“, erzählte Jerry. Auf die Frage, ob Menschen falsche Vorstellungen über ihre Beziehung hätten, antwortete sie: „Ich glaube schon, weil Zeitungen ständig Geschichten erfinden. Er und ich verstehen uns wirklich gut. Ich kann nur Gutes über ihn sagen.“