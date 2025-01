Film Jesse Eisenberg: Musik von Frédéric Chopin inspirierte ihn zu ,A Real Pain‘-Szenen

Der Filmemacher erzählte, dass er die Musik von Frédéric Chopin verwendete, um dadurch zu verhindern, dass sein Film „kindisch“ wirkt.

Der 41-jährige Schauspieler, der das Drehbuch zu dem Projekt schrieb, die Regie führte und an der Seite von Kieran Culkin in dem Film mitspielt, wollte, dass die Komödie/das Drama der Holocaust-Geschichte trotz der „lustigen und angespannten“ Beziehung, die im Mittelpunkt der Geschichte steht, „anspruchsvoll“ ist.

Der Darsteller entschied sich, den Film beinahe ausschließlich mit den Klavierstücken des Komponisten Chopin zu vertonen. Jesse erklärte in einem Gespräch mit dem ,Hollywood Reporter‘: „Als ich ‚A Real Pain‘ geschrieben habe, drehte sich alles um diese lustige und angespannte Beziehung zwischen diesen beiden Typen, die versuchen, eine Verbindung zu ihrer früheren Beziehung aufzubauen, und in vielerlei Hinsicht sind sie Kinder im Umgang miteinander. Und ich wollte, dass der Ton des Films nicht kindisch ist. Ich wollte, dass der Ton des Films ein Kommentar zu diesen Charakteren ist, die vor dem Hintergrund eines historischen Traumas in alte Muster verfallen.“ Eisenberg fügte hinzu: „Ich wollte, dass der Film ein anspruchsvolles, traditionelles, reifes Aussehen und Gefühl hat. Ich habe mir all diese Musikstücke angehört [während ich das Drehbuch schrieb], und oft haben sie mich dazu inspiriert, wie die Szene aussehen sollte. Ich saß in der Bibliothek und schrieb und es lief stundenlang in einer Dauerschleife in meinem Kopf ab, und dann spielte ich es ab, wenn ich mein Kind ins Bett brachte, und ich spielte es, wenn ich mich morgens fertig gemacht habe, da ich versuchte, mich in die Stimmung dieser Art von Emotionen hineinzuversetzen.“