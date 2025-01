Film Jesse Eisenberg: Treffen mit Mark Zuckerberg für ‚The Social Network’-Dreh wurde ihm verboten

Bang Showbiz | 29.01.2025, 16:00 Uhr

Der Star verriet, dass er daran gehindert worden sei, den Facebook-Gründer kennenzulernen, bevor er ihn in 'The Social Network' spielen konnte.

Jesse Eisenberg verriet, dass er daran gehindert worden sei, Facebook-Gründer Mark Zuckerberg kennenzulernen, bevor er ihn in ‚The Social Network‘ spielen konnte.

Der 41-jährige Schauspieler erhielt für seine Darstellung des Social-Media-Gurus im Film aus dem Jahr 2010 eine Oscar-Nominierung und erzählte jetzt, dass er von einem persönlichen Gespräch mit Zuckerberg abgehalten wurde.

Nachdem er für die Rolle gecastet worden war, wollte der damals 25-jährige Jesse nach Menlo Park im Norden Kaliforniens fahren, um dort in die Facebook-Büros zu gehen und persönlich um ein Treffen mit Zuckerberg zu bitten. Auf seinem Weg dorthin wurde er aber von den Produzenten des Films angerufen und aus rechtlichen Gründen davor gewarnt, seinen Plan nicht durchzuziehen. In einer Folge des ‚Awards Chatter‘-Podcasts des ‚Hollywood Reporter‘ sagte der Darsteller in einem Gespräch mit Moderator Scott Feinberg: „Ich fuhr hin, um ihn dort zu treffen, weil mir [die Produzenten] gesagt hatten: ‚Nein, wir werden [kein Treffen für Sie arrangieren.‘ Also saß ich buchstäblich in meinem Auto und fuhr hin. Ich wollte einfach in das Büro und dachte, dass sie mich reinlassen würden.“ Eisenberg fügte hinzu: „Ich bekam einen Anruf von Scott Rudin, der zu mir sagte: ‚Gehen Sie nicht dorthin.‘ Er sagte mir das im Namen der Anwälte von Sony. Er sagte zu mir: ‚Das dürfen Sie aus verschiedenen rechtlichen Gründen nicht machen.'“