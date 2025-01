Auf einer Reise der Selbstverwirklichung Jessica Alba: Erste Worte über die Trennung von Ehemann Cash Warren

Jessica Alba bei einer Veranstaltung in Rom im Dezember. (rho/spot)

SpotOn News | 16.01.2025, 23:15 Uhr

"Evolution als Individuen": Auf Instagram hat Schauspielerin Jessica Alba ehrliche Worte über die Trennung von Cash Warren geteilt und verrät, welches neue Kapitel sie aufschlägt.

Die Nachricht über das Ehe-Aus von Jessica Alba (43) und Cash Warren (46) nach fast 17 skandalfreien Jahren überraschte kürzlich viele. Auf Instagram hat die Schauspielerin jetzt ihr Schweigen gebrochen und über die Beweggründe für die Trennung einige Worte geteilt.

"Ich befinde mich seit Jahren auf einer Reise der Selbstverwirklichung und Transformation – sowohl als Individuum als auch in Partnerschaft mit Cash", postete Alba am Donnerstag, 16. Januar. "Ich bin stolz darauf, wie wir als Paar und in unserer Ehe in den letzten 20 Jahren gewachsen sind und jetzt ist es an der Zeit, dass wir ein neues Kapitel des Wachstums und der Evolution als Individuen beginnen."

Die Schauspielerin, unter anderem bekannt aus der Serie "Dark Angel" und dem Film "Fantastic Four", bei dessen Dreharbeiten sie 2004 Warren kennenlernte, fügte hinzu: "Wir gehen mit Liebe, Güte und Respekt füreinander in die Zukunft und werden für immer eine Familie sein. Unsere Kinder haben für uns oberste Priorität und wir bitten in dieser Zeit um Privatsphäre." Alba und Filmproduzent Warren haben drei Kinder: Honor (16), Haven (13), und Hayes (6).

Trotzdem sind sie füreinander da

Am 8. Januar wurde von "TMZ" berichtet, dass Alba und Warren sich angeblich auf eine Scheidung vorbereiten. Laut einer Quelle der amerikanischen "Us Weekly" soll das Paar mit "vielen Höhen und Tiefen" konfrontiert gewesen sein. Einem weiteren Insider des Magazins zufolge habe der Produzent bereits "Dinge aus dem gemeinsamen Haus entfernt". Aber seit den Bränden in Kalifornien würden sie wieder mehr Zeit unter einem Dach als Familie verbringen. "Sie sind gerade füreinander da, da es eine sehr nervenaufreibende Zeit ist."