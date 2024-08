Film Jessica Alba: Ratschläge an Vanessa Kirby für ihre ‚The Fantastic Four: First Steps‘-Rolle

Bang Showbiz | 26.08.2024, 14:00 Uhr

Die Darstellerin erzählte, dass sie dem Star den Ratschlag gab, „die Momente zu genießen“, nachdem sie sich der Besetzung von dem Film angeschlossen hat.

Jessica Alba erzählte, dass sie Vanessa Kirby den Ratschlag gab, „die Momente zu genießen“, nachdem sie sich der Besetzung von ‚The Fantastic Four: First Steps‘ angeschlossen hat.

Die 36-jährige Schauspielerin wird in dem neuen Marvel-Blockbuster Sue Storm darstellen und Jessica, die 2005 in ‚Die Fantastischen Vier‘ neben den Stars Chris Evans, Ioan Gruffudd und Michael Chiklis mitspielte, hat dem in London geborenen Star Ratschläge für die Rolle gegeben.

Auf die Frage, ob sie Vanessa einen Ratschlag geben könne, erklärte Alba in einem Gespräch gegenüber ‚Collider‘: „Ich denke, einfach Spaß zu haben. Die Fans sind so unglaublich. Es ist wahrscheinlich eine der besten Zeiten meines Lebens gewesen, um die Welt zu reisen und all die Leute zu treffen, die ‚Die Fantastischen Vier‘ und diese Comics lieben und sich mit diesen Geschichten identifizieren können. Das und die Möglichkeit, so viele verschiedene Leute zu treffen, die man berühren und denen man eine Freude bereiten kann, das ist für mich das Wichtigste für jeden, der die Ehre hat, eine dieser fantastischen Figuren verkörpern zu können. Also würde ich zu ihr sagen, dass sie einfach Spaß haben und die Momente genießen soll.“ Vanessa, die 2025 neben Pedro Pascal, Joseph Quinn und Ebon Moss-Bachrach in dem Streifen zu sehen sein wird, fügte hinzu, dass sie die Aussicht, eine so ikonische Figur zu spielen, nicht „zu überwältigend furchteinflößend“ gefunden habe.