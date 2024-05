"Ich bin stolz auf uns" Jessica Alba: Süße Liebeserklärung zum 16. Hochzeitstag

Total verliebt zeigten sich Jessica Alba und Cash Warren bei der Vanity-Fair-Oscar-Party am 10. März 2024. (ae/spot)

SpotOn News | 20.05.2024, 15:15 Uhr

So eine lange Liebe ist in Hollywood durchaus ungewöhnlich: Umso stolzer ist Jessica Alba darauf, dass sie mit ihrem Mann Cash Warren nun schon den 16. Hochzeitstag feiern konnte. Dazu lieferte sie eine überschwängliche Liebeserklärung in den sozialen Medien.

Zum 16. Hochzeitstag hat Schauspielerin und Unternehmerin Jessica Alba (43) ihrem Mann eine rührende Liebeserklärung gemacht. Sie sei stolz darauf, dass sie und Filmproduzent Cash Warren (45) es so weit geschafft hätten. Sie seien zusammen durch dick und dünn gegangen.

Video News

"Ein Hoch auf uns"

Während viele andere Hollywoodlieben in Rekordzeit wieder auseinanderbrechen, können Alba und Warren auf ihre inzwischen 20-jährige Beziehung zurückblicken. 16 Jahre davon sind sie verheiratet. Zum Hochzeitstag am 19. Mai postete die 43-Jährige auf ihrer Instagramseite mehrere Bilder von heute und früher und richtete liebevolle Worte an ihren Gatten: "16 Jahre Ehe, 20 Jahre zusammen und für immer…", begann sie ihr Posting. Und weiter schrieb sie: "Ich bin stolz auf uns, dass wir es so weit geschafft haben."

Es gebe "keine wirklichen Regeln oder eine Anleitung, die dich jemals darauf vorbereiten können, was es bedeutet, sich einer anderen Person zu verpflichten und sich dafür zu entscheiden, zur Familie zu gehören". Dennoch hätten sie es geschafft: "Durch dick und dünn haben wir immer wieder den Weg zueinander gefunden und uns gegenseitig gewählt." Ihr Posting beendete sie mit den Worten: "Ein Hoch auf uns, ich liebe dich."

Dazu zeigte sie unter anderen einen Urlaubsschnappschuss mit zwei ihrer drei Kinder. Auf einem weiteren Bild küsst Warren seine Frau auf die Wange, während sie auf einem Boot ein Selfie machen. Der Filmproduzent ist auch zu sehen, wie er ihren damals neugeborenen Sohn Hayes hält, während die beiden Töchter neben ihrem Vater stehen. Auf einem anderen Foto backt Cash Warren Pancakes.

Sie kennen sich schon seit 20 Jahren

Das Paar lernte sich 2004 am Set des Films "Fantastic Four" kennen. Im Dezember 2007 verlobten sich die beiden, im Mai 2008 erfolgte die Hochzeit. Damals war Jessica Alba hochschwanger mit Tochter Honor (15), die nur wenige Wochen später am 7. Juni 2008 zur Welt kam. Ihre zweite Tochter Haven (12) wurde am 13. August 2011 geboren, am 31. Dezember 2017 folgte noch Sohn Hayes (6).

Die Schauspielerin und der Filmproduzent haben in den sozialen Medien schon häufiger ihre Liebe zueinander bekundet. So gratulierte Jessica Alba ihrem Mann öffentlich zum Valentinstag: "Ich könnte nicht dankbarer sein, dich in diesem Leben als Partner zu haben – und unsere Kinder haben mit dir als Vater im Lotto gewonnen."

In einem Interview mit "People" sprach die Schauspielerin, die mit "The Honest Company" ein erfolgreiches Unternehmen gegründet hat, vor drei Jahren über ihre Ehe: Sie würden einfach "übermäßige Kommunikation" betreiben, ansonsten gebe es kein Erfolgsgeheimnis für ihre lange Ehe.