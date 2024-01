Stars Jessica Alba: Therapie mit ihren Töchtern

Jessica Alba - 2019 - Baby2Baby - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.01.2024, 17:17 Uhr

Die Schauspielerin hat sich gemeinsam mit ihrem Nachwuchs behandeln lassen.

Jessica Alba ist gemeinsam mit ihrer Tochter zur Therapie gegangen.

Die ‚Sin City‘-Darstellerin zieht mit ihrem Ehemann Cash Warren die 15-jährige Honor, die zwölfjährige Haven und den sechsjährigen Hayes groß. Seit ihre Älteste das Teenager-Alter erreicht hat, kam es zwischen der Schauspielerin und ihrem Nachwuchs des Öfteren zu Streit. Deshalb entschloss sich Jessica dazu, mit ihrer Erstgeborenen eine Therapie zu beginnen. Im Interview mit dem Magazin ‚Real Simple‘ verriet sie dazu: „Honor war in etwa elf, als wir anfingen, uns andauernd wegen blöder Sachen zu streiten. Ich dachte mir dann, dass ich so nicht leben will. Es macht keinen Spaß. Ich wollte nicht, dass ein Keil zwischen uns getrieben wird. Wenn ich ihr als ihre Mutter etwas sage, dann hört sie es als Argument oder als meinen Versuch, sie zu kontrollieren. Ich wollte, dass es jemanden gab, der ihr die Dinge auf eine Weise erklären konnte, die mir nicht zustand. Ich sagte zu Honor: Ich will dir ein besseres Elternteil sein und das hier ist deine Plattform, um über alles zu reden, was dir an mir auf die Nerven geht.“

Laut der 42-Jährigen waren die Therapiesitzungen mit ihrer Tochter ziemlich erfolgreich. Jessica verrät weiter: „Es hat ihr eine neue Perspektive gegeben. Ich bin nicht die Böse, ich bin einfach ein Elternteil. Sie wird es überstehen und ich werde immer für sie da sein. Ich wollte, dass sie das versteht und es hat funktioniert.“