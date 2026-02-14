Stars Jessica Alba und Cash Warren einigen sich auf Scheidungsvereinbarung

Cash Warren and Jessica Alba - Baby2Baby Gala 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.02.2026, 09:00 Uhr

Jessica Alba und Cash Warren einigen sich auf Scheidungsvereinbarung.

Jessica Alba und Cash Warren haben sich endgültig auf die Bedingungen ihrer Scheidung geeinigt.

Das ehemalige Paar trennte sich zunächst 2024, wobei Jessica im Januar 2025 die Scheidung einreichte. Nun hat auch Cash eigene Unterlagen beim Gericht eingereicht, um die Genehmigung der gemeinsam vereinbarten Regelung zu erhalten. Laut ‚TMZ‘ werden Jessica (44) und Cash (46) das gemeinsame Sorgerecht für ihre Töchter Honor (17) und Haven (14) sowie ihren Sohn Hayes (8) teilen. Als sie 2008 heirateten, hatten sie keinen Ehevertrag abgeschlossen und haben vereinbart, einander keinen Unterhalt zu zahlen. Stattdessen erhält Cash eine Abfindung in Höhe von drei Millionen US-Dollar, die in zwei steuerfreien Raten von jeweils 1,5 Millionen US-Dollar ausgezahlt wird – eine in diesem Jahr, die zweite im nächsten Jahr. Zudem bekommt er die 2017 gekaufte Villa in Beverly Hills im Wert von zehn Millionen US-Dollar, während Jessicas rechtlicher Nachname offiziell wieder auf Alba geändert wird. Laut People ist die Scheidung einvernehmlich.

Jessica und Cash lernten sich 2004 in Vancouver am Set des Superheldenfilms ‚Fantastic Four‘ kennen. Sie spielte Sue Storm, während er als Regieassistent arbeitete. Unterdessen betonte Jessica, die seit einigen Monaten mit Danny Ramirez liiert ist, dass sie nach der Trennung von Cash lerne, „das Leben geschehen zu lassen“. Im Gespräch mit ‚Extra‘ sagte sie rückblickend: „Ich glaube, jeder kann das nachvollziehen: Man versucht so viel zu planen – besonders als Mutter plant, plant und kontrolliert man ständig alles. Und ich denke, mit der Zeit erkennt man, dass das, was für einen bestimmt ist, auch tatsächlich passieren wird. Manchmal muss man das Leben einfach geschehen lassen, sich freuen – und die Dinge fügen sich. Vertraue dem Prozess.“

Etwa sechs Monate nach der Bestätigung ihrer Trennung wurde sie im Urlaub mit dem Marvel-Star Ramirez (33) in Cancún, Mexiko, gesehen. Cash freut sich für seine Ex-Partnerin und sagte gegenüber ‚TMZ‘: „Ich freue mich für sie. Ich kenne ihn nicht, aber er wirkt wie ein guter Kerl.“ Auf die Frage, ob er selbst jemanden date, antwortete er: „Nein, noch nicht. Sag Bescheid, wenn du jemanden kennst.“