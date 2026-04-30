Film Chris Evans ersetzt Josh Brolin in Crime-Thriller

Chris Evans - 2024 Comic-Con International: San Diego - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.04.2026, 18:00 Uhr

Chris Evans stößt offiziell zur Besetzung von ‘My Darling California’ dazu.

Er übernimmt die Rolle, die ursprünglich für Josh Brolin vorgesehen war, nachdem dieser das Projekt aufgrund von Terminüberschneidungen verlassen hat. Der Crime-Thriller – inszeniert vom ‚Magazine Dreams‘-Filmemacher Elijah Bynum – verfügt bereits über ein hochkarätiges Ensemble mit Jessica Chastain, Don Cheadle, Mikey Madison und Charles Melton. Die Dreharbeiten sollen laut ‚Deadline‘ im Spätsommer beginnen und von August bis September dauern.

Das Projekt markiert auch eine bedeutende Premiere: Trotz jahrelanger MCU-Witze, Memes und Fan-Castings sind Chris Evans und Chris Pine bisher noch nie gemeinsam in einem Film aufgetreten – bis jetzt. Vor der Kulisse von Los Angeles in den 1980ern folgt der Film einem einzelnen Verbrechen, das Schockwellen durch das Leben eines TV-Moderators, seiner unzufriedenen Ehefrau, eines Country-Stars, zweier Kleinkrimineller und eines kürzlich entlassenen Ex-Häftlings schickt – alle verfolgen ihre eigene Version des amerikanischen Traums.

Evans bereitet sich aktuell außerdem auf seine epische Rückkehr ins MCU in ‚Avengers: Doomsday‘ vor. Nachdem er das Marvel Cinematic Universe nach ‚Avengers: Endgame‘ (2019) verlassen hatte, wird Evans (44) als Steve Rogers alias Captain America zurückkehren. ‚Thor‘-Darsteller Chris Hemsworth sagte über seine Rückkehr: „Ich fand es ziemlich cool, als Evans auf dem Motorrad auftaucht, weil niemand wusste, dass er im Film sein würde, und dann ist er plötzlich da.“ Hemsworth verwies auf die Verbindung zwischen Evans und Steve Rogers, da sowohl der Schauspieler als auch seine Figur kürzlich Vater geworden sind. Er fügte hinzu: „Ich fand es einfach cool. Und er hat im echten Leben ein Baby bekommen und im Marvel-Leben.“ Evans wurde im Oktober erstmals Vater. Seine Frau Alba Baptista, die den Hollywood-Star 2023 heiratete, brachte am 24. Oktober in Massachusetts ihr Baby zur Welt.