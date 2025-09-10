Stars Jessica Chastain wird es ‚immer bereuen‘, Robin Williams nicht getroffen zu haben

Bang Showbiz | 10.09.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin plaudert über den Moment, als sie im selben Lokal wie die verstorbene Film-Ikone war.

Jessica Chastain bereut es, Robin Williams nicht angesprochen zu haben, als sie die Gelegenheit dazu hatte.

Die US-Schauspielerin erhielt ihr lebensveränderndes Stipendium für die Juilliard School von dem Hollywood-Star – der 2014 im Alter von 63 Jahren starb – und erinnerte sich an eine Gelegenheit, bei der sie ihn hätte ansprechen können, aber zu lange zögerte.

Im Gespräch mit ‚Extra‘ erzählte Jessica: „Meine Freunde haben mit ihm gearbeitet, und ich habe ihm Briefe und eine Dankeskarte geschickt… Einmal war ich in einem Restaurant, es war so etwas wie ein Treffen mit einem Regisseur. Das war vor vielen Jahren, und ich erzählte [dem Regisseur] diese Geschichte, über das Robin-Williams-Stipendium, und kein Scherz, da kam er ins Restaurant und setzte sich an einen Tisch neben mir, der schon mit Leuten besetzt war, und fing an zu essen.“

Die 48-Jährige konnte ihr Glück kaum fassen. „Ich dachte nur: ‚Oh mein Gott.‘ [Der Regisseur] sagte: ‚Jetzt ist deine Chance – geh und triff ihn.‘ Und ich dachte: ‚Okay, aber ich warte, bis er fertig gegessen hat, weil ich seine Mahlzeit nicht unterbrechen möchte'“, schilderte sie. Leider verließ der ‚Aladdin‘-Schauspieler das Lokal, bevor sie den Mut aufgebracht hatte, zu ihm zu gehen und Hallo zu sagen.

Jessica fügte hinzu: „Er musste wohl irgendwohin in Eile sein… Er sprang auf und rannte aus dem Restaurant, also sprang ich auf und wollte ihm nachlaufen, aber dann dachte ich: ‚Das ist nicht sehr nett. Ich möchte diesen Mann, der offensichtlich spät dran ist, nicht hinterherjagen.'“

Die ‚Interstellar‘-Darstellerin möchte, dass ihre eigenen Fans aus diesem Fehler lernen und zu ihr kommen, falls sie sie einmal in der Öffentlichkeit sehen. „Ich bereue es immer, weil ich nie die Gelegenheit hatte, ihn zu treffen. Deshalb sage ich jetzt zu den Leuten: ‚Wenn ihr mich mal in einem Restaurant oder so seht, kommt rüber und sagt Hallo'“, erklärte sie.