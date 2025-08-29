Stars Jessie J: Absage ihrer US-Tour wegen weiterer Krebsbehandlung

Jessie J Avalon 16.06.25 BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.08.2025, 11:00 Uhr

Jessie J verriet, dass sie ihre US-Tournee absagen musste, um sich einer weiteren Krebsbehandlung unterziehen zu können.

Die 37-jährige Sängerin hatte im Juni bekanntgegeben, dass sie sich im Zuge ihres Kampfes gegen den Brustkrebs einer Mastektomie unterzog.

Die Hitmacherin erklärte in den sozialen Medien, dass sie nun eine zweite Operation benötigt. Jessie betonte jedoch, dass der Eingriff „nichts Ernstes“ sei, aber „bis Ende des Jahres abgeschlossen sein“ müsse, was mit ihren bevorstehenden Tourdaten in Europa und Amerika kollidieren würde. In einem am Donnerstag (28. August) auf ihrem Account auf Instagram hochgeladenen Videoclip erklärte die ‚Price Tag‘-Künstlerin: „Wie einige von euch vielleicht wissen, habe ich vor erst acht Wochen eine Brustkrebsoperation gehabt. Das ist das Erste. Zweitens muss ich mich leider einer zweiten Operation unterziehen.“ Die Musikerin betonte, dass sie derzeit „im Moment“ leben würde. Der Star sagte: „Nichts Ernstes, aber es muss bis Ende des Jahres abgeschlossen sein, und das fällt leider mitten in eine Tour, die ich gebucht hatte. Ich lebe also im Moment, genieße den Moment und lasse mich von der Stimmung mitreißen.“ Jessie gab bekannt, dass ihre Tourdaten für Großbritannien und Europa auf April 2026 verschoben wurden, die US-Shows jedoch wegen Terminschwierigkeiten komplett abgesagt wurden.