Stars Jessie J bestätigt Trennung von Chanan Colman

Jessie J attends the Nordoff and Robbins O2 Silver Clef Awards - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.07.2026, 18:00 Uhr

Die Popsängerin enthüllt, dass sie bereits seit einiger Zeit wieder Single ist.

Jessie J hat sich bereits „vor einiger Zeit“ von Chanan Colman getrennt.

Die britische Sängerin war seit 2021 mit dem Basketballspieler liiert. Nun hat sie bekannt gegeben, dass sich ihre Wege getrennt haben. Für ihren zweijährigen Sohn Sky wollen beide die neue Situation jedoch so gut wie möglich gemeinsam meistern. Jessie schrieb auf Instagram: „Chanan und ich haben uns vor einiger Zeit entschieden, unsere romantische Beziehung zu beenden. Es war eine traurige und schwierige Situation, aber wir haben uns darauf konzentriert, diese Veränderung privat und positiv zu bewältigen, damit unser Sohn und auch wir selbst ein gesundes und glückliches Co-Parenting-Umfeld haben.“

Die 38-Jährige fügte hinzu: „Da wir in der Öffentlichkeit stehen, ist dies leider der einfachste Weg, den Menschen die Wahrheit mitzuteilen, bevor Gerüchte entstehen oder eine falsche Geschichte verbreitet wird.“ Trotz des Liebesaus wollen die beiden weiterhin gemeinsam für ihren Sohn da sein und ihre „positive Freundschaft“ aufrechterhalten.

„Wir werden uns auch weiterhin als Freunde mit Liebe, Respekt und Fürsorge unterstützen und vor allem Skys Mama und Papa sein“, erklärte Jessie. Aus diesem Grund sollten sich die Fans nicht wundern, wenn sich das Ex-Paar in Zukunft weiter gemeinsam in den sozialen Medien zeige. Die Musikerin schloss ihren Beitrag mit den Worten: „Wir ziehen Sky gemeinsam groß und lieben ihn – getragen von einer positiven Freundschaft.“

Im Juni 2025 hatte Jessie bekannt gegeben, dass bei ihr Brustkrebs im Frühstadium diagnostiziert worden war und sie sich einer Mastektomie unterzogen hatte. Im Mai dieses Jahres erklärte sie, dass ihr mitgeteilt worden sei, sie habe den Krebs besiegt. „Die Ergebnisse sind da und ich bin krebsfrei!! Ich habe stundenlang geweint und dann zum ersten Mal seit einem Jahr wieder richtig durchgeatmet“, gestand die ‚Domino‘-Interpretin auf Instagram.