Stars Jessie J: Brustkrebs hat ihre Welt verändert

Bang Showbiz | 04.11.2025, 09:00 Uhr

Die Popsängerin enthüllt, dass ihr Leben seit der Schock-Diagnose Kopf steht.

Jessie Js „ganze Welt hat sich verändert“, seit bei ihr Brustkrebs diagnostiziert wurde.

Die britische Popsängerin gab im Juni bekannt, dass bei ihr die Krankheit in einem frühen Stadium entdeckt wurde. Bei den Music Industry Trust Awards sprach sie nun in einer emotionalen Rede über die Auswirkungen, die die Diagnose auf ihr Leben hatte.

Am Montag (3. November) erklärte Jessie bei der Verleihung in London: „Ich weiß, ich mache viele Witze, ich lache gern – aber mal ganz im Ernst: Wie wunderschön ist es, dass wir Musik machen? Und dass wir sie mit der Welt teilen – und jede und jeder von uns einen Teil dazu beiträgt, dass dieses Rad sich weiterdreht in einer Welt, die sich ständig verändert. Wir alle hier tragen Dinge durchs Leben, die wir entweder zu Hause lassen oder mit zur Arbeit nehmen müssen.“

Die 37-Jährige fügte hinzu: „Dieses Jahr hat meine ganze Welt verändert – meine Perspektive, die Kämpfe, die ich mir aussuche. Wenn der Tod an deine Tür klopft und du gezwungen bist, zu antworten und ihn verdammt nochmal wegzutreten, verändert das einfach alles.“

Die ‚Price Tag‘-Interpretin hatte letzte Woche zugegeben, dass sie „frustriert“ sei, weil ihre zweite Brustkrebs-OP verschoben wurde – obwohl sie ihre US-Tour extra dafür abgesagt hatte. Jessie, die sich im Juni nach der Diagnose einer Mastektomie unterzogen hatte, erklärte in einem Instagram-Video: „Eine Woche vor dem Eingriff sprach ich mit meinem Chirurgen darüber, und es schien etwas komplexer zu sein, als er ursprünglich dachte. Er überwies mich an einen anderen Chirurgen, mit dem ich dann ein Gespräch hatte, und der sagte, er denke, das könne noch etwas warten. Natürlich hatte ich meine Tour bereits abgesagt, also war ich entsprechend frustriert – aber es liegt nicht in meiner Kontrolle, und zwei verschiedene Chirurgen hatten zwei unterschiedliche Meinungen.“