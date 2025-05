Stars Jessie J: Ein Kindermädchen ist nichts für sie

Jessie J - KOKO - London - July 26th 2022 - Ki Price - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.05.2025, 09:00 Uhr

Jessie J hat beschlossen, dass ein Kindermädchen nichts für sie ist.

Die Sängerin (37) sprach darüber, dass sie und ihr Partner Charan Safir Colman (41) Hilfe bei der Erziehung ihres gemeinsamen Sohnes Sky (2) ablehnen. Sie erzählte ‚People‘ von ihrer Entscheidung, ihren Jungen selbst zu erziehen: „Wir haben sechs Wochen lang versucht, ein Kindermädchen zu haben, aber das war einfach nichts für uns.“ Doch Jessie gibt zu, dass sie sich Hilfe im Haushalt wünscht: „Wahrscheinlich werden wir das irgendwann tun, weil wir es körperlich nicht alleine schaffen können. Aber meine Mutter (Rose Cornish) ist auch sehr stark involviert.“

Jessie, deren letztes Album ‚R.O.S.E.‘ 2017 veröffentlicht wurde, bereitet derzeit ein musikalisches Comeback mit zwei neuen Singles vor – ‚No Secrets‘ und ‚Living My Best Life‘. Ihre Mutter Rose hilft bei der Betreuung von Sky, während Jessie zwischen Mutterschaft und Musik jongliert. Die Künstlerin fügte hinzu: „Sie ist jetzt hier, weil ich so beschäftigt bin, aber seit dem ersten Tag gibt es nur mich und (Chanan). Und wir kriegen das schon hin.“ Jessie beschrieb auch die Routinen, die sie als Eltern aufgebaut haben. „Einer von uns steht morgens auf. Manchmal stehe ich um 5:00 Uhr auf und koche das Essen für die nächsten Tage und lege es in den Gefrierschrank, damit er immer frisches Essen hat. Wir sind ein wirklich gutes Team.“