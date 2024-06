Stars Jessie J: Ihr Baby bringt sie zum Strahlen

Jessie J - O2 Shepherds Bush Empire February 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.06.2024, 14:43 Uhr

Die Sängerin wurde im vergangenen Jahr zum ersten Mal Mutter.

Jessie J hat endlich ihr „Funkeln“ wiedergefunden, nachdem sie Mutter geworden ist.

Die 36-jährige Sängerin erlitt 2021 eine herzzerreißende Fehlgeburt erlitt. Vor dreizehn Monaten erfüllte sich ihr Kinderwunsch dann endlich. Zusammen mit ihrem Partner Chanan Safir Colman durfte sie einen Sohn auf der Welt begrüßen.

Auf Instagram teilt die Musikerin nun einen nachdenklichen Post. „Der Weg, sich nach einem Baby wie ein neues Ich zu fühlen, ist ein langsamer (meiner Meinung nach) und ich bin sicher immer noch auf dem Weg“, schreibt die Neu-Mama. „ABER die Art und Weise, wie dieser kleine Junge mich ansieht und mich liebt. Puh. Er bringt mein Funkeln zurück. Schaut euch einfach das letzte Bild an.“ Das fragliche Foto zeigt Jessie ungeschminkt und mit einer wilden Frisur am Kopf. Trotzdem grinst sie glücklich in die Kamera.

Die ‚Price Tag‘-Hitmacherin gab vor kurzem zu, dass sie sich als Mutter „schuldig“ fühle. Bei einer Veranstaltung von ‚Dove’s Real Beauty‘ in London erklärte sie: „Ich war eine große Fürsprecherin und bin es immer noch, wenn es um Unfruchtbarkeit und den Verlust eines Kindes geht. Jahrelang habe ich darüber gesprochen und jetzt, wo ich auf der anderen Seite stehe, fühle ich mich in gewisser Weise schuldig, weil ich weiß, dass so viele Frauen und Männer damit zu kämpfen haben.“