Stars Jimi Blue Ochsenknecht: Angebliche Zellenrazzia wegen Handy-Verdacht

Jimi Blue Ochsenknecht at Kinder Tag Berlin Sept 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.07.2025, 14:00 Uhr

Bei Jimi Blue Ochsenknecht, der aktuell wegen Verdachts des schweren Betrugs in Hamburg in Untersuchungshaft sitzt, soll angeblich aufgrund eines Handy-Verdachts eine Zellenrazzia durchgeführt worden sein.

Der 33-jährige ‚Die Wilden Kerle‘-Schauspieler sorgte in der Justizvollzugsanstalt Hamburg am Mittwoch (2. Juli) für Aufsehen, als seine Zelle angeblich von mehreren Justizbeamten durchsucht wurde.

Die Razzia sei laut ‚Bild‘ durchgeführt worden, weil der Verdacht aufgekommen sei, dass Ochsenknecht ein Mobiltelefon in seiner Zelle versteckt haben könnte. Anlass dafür sei ein Social-Media-Beitrag gewesen, in dem sich der Darsteller unter anderem bei seiner Ex-Partnerin Yeliz Koc (31) dafür zu bedanken schien, dass sie seine Schulden beglichen habe. Die Justizbeamten hätten daher vermutet, dass der Star Zugriff auf ein verbotenes Handy haben müsse. Bei einer gründlichen Durchsuchung seiner Zelle sei jedoch kein solches Gerät gefunden worden. Die Justizbehörde gab bisher kein offizielles Statement zu dem Vorfall. Das Management des ‚Hey Jimi‘-Sängers verkündete über den Instagram-Account des Prominenten, dass nicht Ochsenknecht, sondern sie für die Postings verantwortlich seien, solange Jimi in Untersuchungshaft sitzt: „Zur Information. Das Management von Jimi ist für seinen Account zuständig, wenn er nicht erreichbar ist und niemand anderes!!“ Ochsenknecht soll während seines Aufenthalts in Österreich eine Hotelrechnung von über 14.000 Euro hinterlassen haben, weshalb er sich derzeit in Untersuchungshaft befindet. Die Summe sei von Yeliz beglichen worden, jedoch könne sich die Freilassung des Stars noch eine Weile hinziehen. Berichten von ‚Bild‘ zufolge drohe Jimi eine Auslieferung nach Österreich, wo ein Gerichtsprozess gegen den Prominenten anstehe.