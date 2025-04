Stars Jimi Blue Ochsenknecht: Deshalb vermied er den Kontakt zu Tochter Snow

Jimi Blue Ochsenknecht at Kinder Tag Berlin Sept 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.04.2025, 14:00 Uhr

Der Schauspieler spricht über das "super schöne" Wiedersehen mit seinem Kind.

Jimi Blue Ochsenknecht enthüllt, wieso er jahrelang keinen Kontakt mit seinem Kind wollte.

Im Oktober 2021 brachte seine damalige Freundin Yeliz Koc die gemeinsame Tochter Snow (3) zur Welt. Mehrere Monate später berichtete die Influencerin, dass Jimi den Kontakt komplett abgebrochen habe. Im Februar 2024 bezeichnete er sich sogar als „unfreiwilligen Erzeuger“ des Mädchens.

Erst zweieinhalb Jahre später kam es zu einer Annäherung: Zu Weihnachten 2024 teilte der 33-Jährige ein Instagram-Video, in dem er mit seiner Tochter kuschelte. Auch jetzt noch will er nichts überstürzen. „Ich wünsche mir natürlich, dass der Bezug zu meiner Tochter noch besser wird“, erklärte Jimi in der neuesten Folge von ‚Diese Ochsenknechts‘.

Der ehemalige ‚Die Wilden Kerle‘-Darsteller betonte, dass er seine Tochter nie vergessen habe: „Es war für mich so oder so klar, dass ich mich melden würde, bloß wann halt einfach nicht.“ Doch vor dem Wiedersehen habe er sich erst um einige Dinge in seinem Leben kümmern müssen.

Die Reunion mit Snow nach all der Zeit habe ihn sehr bewegt. „Wenn du das Kind nicht siehst und dann auf einmal wieder live, das macht schon sehr viel mit einem. Deswegen haben wir es so peu à peu gemacht, erstmal Bilder ausgetauscht, dann Facetime gemacht und dann bin ich hingefahren“, schilderte Jimi.

Über die Begegnung mit der Dreijährigen schwärmte der TV-Star: „Es war super schön, es hat echt viel Spaß gemacht, hat mir natürlich sehr viel gegeben und ich merke auf jeden Fall, die Kleine und ich haben eine sehr starke Verbindung.“