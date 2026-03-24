Stars ‚Rege mich jeden Tag auf‘: Yeliz Koc teilt Frust über Jimi Blue Ochsenknecht

Yeliz Koc - 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.03.2026, 14:00 Uhr

Die Reality-TV-Darstellerin fühlt sich von ihrem Ex-Partner unzureichend unterstützt.

Yeliz Koc klagt über die fehlende Unterstützung ihres Ex-Partners Jimi Blue Ochsenknecht.

Zuletzt schienen sich die beiden Stars eigentlich gut zu verstehen. Zusammen traten sie in der Reality-Doku-Serie ‚Yeliz und Jimi: We Are Family?!‘ auf. Dort war unter anderem zu sehen, wie sie als getrenntes Paar den Alltag mit der gemeinsamen Tochter Snow Elanie (4) meistern.

Doch nun meldete sich Yeliz frustriert auf Instagram zu Wort. Die Influencerin zog gerade in ein neues Haus in Hannover. Der Umzug war mit allerlei Stress verbunden: Kisten mussten gepackt und geschleppt werden, die alte Wohnung brauchte einen neuen Anstrich. „Man kann alles schaffen, aber trotzdem braucht man im Leben einfach manchmal Männer“, berichtete die 32-Jährige in ihrer Story.

Ausgerechnet während dieser stressigen Phase habe sich Jimi rar gemacht. „Ich habe mich dann darüber aufgeregt, dass er mal wieder nicht da ist“, enthüllte die Reality-TV-Darstellerin. Stattdessen hätten männliche Freunde Snows Kinderzimmer aufgebaut. Vor einigen Tagen habe sie sich deshalb auch mit ihrer Mutter gestritten. „Wenn Jimi hier ist, dann hilft er mir, fährt mal zum Wertstoffhof, bringt mal so ein paar Sachen weg“, räumte sie ein.

Doch das sei einfach nicht genug. Dass sie gerade an herausfordernden Tagen nicht auf ihren Ex zählen könne, beschäftigt Yeliz sehr. „Ich rege mich jeden Tag darüber auf, weil ja, jeder muss Geld verdienen, aber ich auch. Und ich kriege es ja trotzdem hin und habe noch 24 Stunden die ganze Zeit ein Kind an meiner Seite“, machte sie ihrem Ärger Luft.

In ihrer Story ging die ehemalige ‚Bachelor‘-Kandidatin auch auf die Kritik einiger Nutzer ein, sie könne Jimi einfach um Hilfe bitten. „Glaubt man ernsthaft, ich habe nicht Millionen Mal gefragt?!“, zeigte sie sich irritiert. Yeliz wolle auch gar „niemanden schlecht“ machen. Sie verstehe sich „wirklich sehr gut“ mit Jimi. Trotzdem erwarte die TV-Beauty mehr Unterstützung von dem Vater ihrer Tochter.