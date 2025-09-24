Stars Jimi Blue Ochsenknecht über Familienwunsch und Ex-Partnerin Yeliz

Jimi Blue Ochsenknecht at Kinder Tag Berlin Sept 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.09.2025, 16:00 Uhr

In der aktuellen Staffel von ‚Diese Ochsenknechts‘ begleitet die Kamera Jimi Blue Ochsenknecht und seine Familie nach Zakynthos, wo Manager Binh Nguyen seine Hochzeit feiert – und Ochsenknecht wird dabei emotional.

Mit dabei sind auch Natascha und Wilson Gonzalez. Zwischen ausgelassener Stimmung und Feierlaune kommt Jimi Blue Ochsenknecht ins Grübeln – vor allem, als er seinen Bruder mit dessen Partnerin beobachtet. „Wenn ich Wilson mit seiner Freundin sehe, natürlich wünscht man sich dann eine perfekte Familie. Natürlich würde ich mir auch wünschen, dass man vielleicht mit der Mutter des eigenen Kindes noch zusammen ist, dass man vielleicht noch mal ein Kind macht“, gesteht der Schauspieler.

Seine Tochter Snow Elanie kam 2021 zur Welt. Mit ihrer Mutter, Reality-TV-Bekanntheit Yeliz Koc, ist er jedoch bereits vor der Geburt auseinandergegangen. Die Beziehung der beiden war seitdem von Spannungen geprägt. Immer wieder warf Yeliz ihm vor, zu wenig Verantwortung zu übernehmen. Inzwischen hat sich das Verhältnis zwar entspannt, dennoch bremst Jimi die Hoffnungen auf ein Liebescomeback. Eine klassische Familie ohne Patchwork-Modell fände der 33-Jährige zwar ideal, doch für ihn persönlich halte er das kaum für realistisch. „Das würde ich mir auch wünschen, so eine kompaktere Familie zu haben – nicht so sehr Patchwork. Aber ich glaube, dass das bei mir in Zukunft auch sehr schwierig wird.“